Video de Hugo Aguilar desata debate sobre la imagen de la Corte

Pamela Cerdeira analiza el video viral que muestra al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar, mientras colaboradores le limpian los zapatos, el cual está generando polémica y cuestionamientos públicos.

Cerdeira señala que la Corte “está tropezando con su propia lengua” y ubica este episodio como una segunda controversia reciente, después de otro tema relacionado con sus camionetas blindadas. El foco ahora es la grabación donde se observa a dos integrantes del equipo auxiliar atendiendo el calzado del ministro.

