IA como herramienta, no como ente autónomo

| 15:56 | Redacción Uno TV | Uno TV

En medio de titulares alarmistas y teorías virales sobre una supuesta rebelión de la inteligencia artificial, Pamela Cerdeira pregunta: ¿De verdad la IA está creando religiones, conspirando contra la humanidad o pagando a personas como “trozos de carne”? Aquí se desmontan los mitos más extremos: detrás de cada sistema de IA hay seres humanos que la programan, financian y utilizan.

Con ejemplos claros y directos, el mensaje es contundente: la IA no es un ente autónomo con intenciones propias, es una herramienta. El verdadero debate no está en la tecnología, sino en quién la usa y con qué fines.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

