Show de Bad Bunny desata crítica de Trump

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl volvió a trascender el terreno del entretenimiento y se convirtió en tema de debate político y cultural. En su análisis, Pamela Cerdeira explica cómo la presentación de Bad Bunny provocó una reacción inmediata del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y abrió una conversación sobre identidad y orgullo latinoamericano.

Desde el inicio del comentario, se subraya la relevancia del evento al afirmar que “La NFL tiene más balones que toda la industria tecnológica de Estados Unidos”, una frase que pone en perspectiva el alcance mediático y cultural de la liga.

