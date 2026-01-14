EE.UU. suspende visas de inmigrantes a 75 países: ¿esta medida afectará al Mundial 2026?

GENERANDO AUDIO...

¿Afectará el cambio a visas de inmigrantes al Mundial 2026? | Fotos: Getty Images

El Departamento de Estado de Estados Unidos (EE.UU.) anunció que suspenderá el procesamiento de visas de inmigrante a los ciudadanos de 75 países hasta que se pueda garantizar que “los nuevos inmigrantes no se enriquezcan con la riqueza del pueblo estadounidense”; esto, a tan solo cinco meses de que comience el Mundial 2026.

Hasta el momento, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) no ha emitido un comunicado al respecto; sin embargo, los especialistas de la cadena estadounidense CNN consideran que esta medida no afectará a los seguidores que deseen visitar EE.UU. para la próxima Copa del Mundo.

¿La medida de EE.UU. sobre visas impactará al Mundial 2026?

La suspensión afecta únicamente a las visas de inmigrante, como las destinadas al empleo y residencia en Estados Unidos, de acuerdo con CNN.

La medida, anunciada por el Departamento de Estado de Estados Unidos este miércoles 14 de enero, no se aplica a las visas de no inmigrante, como las de estudiantes o turistas.

“Por lo tanto, no afectaría a quienes busquen viajar a la Copa del Mundo en EE.UU. este verano”, remató CNN.

Por su parte, la agencia AP también aseguró que, en principio, se ha confirmado que solo afectará a las visas de inmigrantes, no a las de turismo.

En este sentido, precisó: “Se prevé que la demanda de visados ​​de no inmigrante aumente drásticamente en los próximos meses y años debido a la próxima Copa del Mundo de 2026 y los Juegos Olímpicos de 2028“.

Pero sí afectaría a países calificados al Mundial 2026

Aunque los aficionados que deseen visitar EE.UU. del 11 de junio al 19 de julio no deberían tener mayor inconveniente por la suspensión al procesamiento de visas de inmigrante, 15 países calificados al Mundial se verían impactados por la decisión.

El Departamento de Estado no compartió la lista de países cuyos ciudadanos no podrán tramitar visa de inmigrantes, solo ofreció los nombres de cuatro naciones impactadas:

Somalia

Haití

Irán

Eritrea

Fuente: Departamento de Estado de EE.UU.

De estos países, Irán está calificado directamente a la Copa del Mundo por parte de la Confederación Asiática de Futbol (AFC, por sus siglas en inglés); Haití también calificó directamente como parte de la CONCACAF (América del Norte).

Ante la ausencia de la lista oficial, medios estadounidenses como FOX News filtraron A todas las naciones implicadas. Además de Irán y Haití, otros 13 países ya calificados al Mundial 2026 aparecen en el listado no oficial:

Brasil (CONMEBOL)

(CONMEBOL) Colombia (CONMEBOL)

(CONMEBOL) Uruguay (CONMEBOL)

(CONMEBOL) Marruecos (África)

(África) Senegal (África)

(África) Túnez (África)

(África) Argelia (África)

(África) Cabo Verde (África)

(África) Costa de Marfil (África)

(África) Egipto (África)

(África) Ghana (África)

(África) Jordania (AFC)

(AFC) Uzbekistán (AFC)

Fuente: FOX News

Cabe destacar que hay otros dos países que disputarán el Repechaje Intercontinental y que se encuentran entre los posibles países que se verán impactados por esta medida:

Jamaica (CONCACAF) – Jugará contra Nueva Caledonia

(CONCACAF) – Jugará contra Nueva Caledonia República Democrática del Congo (África) – Jugará contra el ganador entre Jamaica y Nueva Caledonia

Fuente: FOX News

Hasta el momento, Estados Unidos no ha confirmado la inclusión de estos nombres entre los afectados. Asimismo, dichas naciones no han anunciado medidas o represalias al respecto.

Siguen las posturas agresivas de Donald Trump en torno a las visas

AP recordó que el gobierno de Donald Trump ya había restringido el procesamiento de visas de inmigrante y no inmigrante para ciudadanos de docenas de países de las siguientes regiones:

América Latina

África

Asia

Fuente: AP

Se instruyó a los funcionarios de embajadas y consulados a evaluar de manera exhaustiva y completa a los solicitantes de visas para demostrar que no necesitarán depender de beneficios públicos del gobierno en ningún momento después de su admisión.

Cabe destacar que la ley federal ya requería que los solicitantes de residencia permanente demostraran que no serían una carga pública; sin embargo, Donald Trump amplió el rango de razones que podrían descalificar a los solicitantes, según AP.

Los inmigrantes que buscan entrar a EE.UU. ya se someten a los siguientes procedimientos:

Se someten a un examen médico por un médico aprobado por una embajada estadouidense

Son examinados por enfermedades contagiosas, como tuberculosis

Se les pide revelar cualquier historial de uso de drogas o alcohol, condiciones de salud mental o violencia

Se les requiere tener una serie de vacunas

Fuente: AP

Actualmente, los oficiales consulares deben considerar una gama de detalles específicos sobre las personas que buscan visas, incluyendo su edad, salud, estado familiar, finanzas, educación, habilidades y cualquier uso pasado de asistencia pública, independientemente del país.

También se debe evaluar la competencia en inglés de los solicitantes y pueden hacerlo mediante entrevistas en inglés, remató la agencia de noticias.

