Cadillac revela el espectacular diseño del auto que Checo Pérez manejará en las pruebas de Barcelona

Las pruebas en Barcelona serán a fines de enero. Foto: @Cadillac_F1

Cadillac continúa con los preparativos finales para su debut en la Fórmula 1 (F1) y ya definió cómo lucirá el monoplaza que Sergio “Checo” Pérez utilizará durante los entrenamientos privados en Barcelona, programados del 26 al 30 de enero.

Este martes, la escudería confirmó que el auto contará con una decoración especial y provisional, diseñada exclusivamente para estas pruebas, mientras que el livery definitivo se dará a conocer el próximo 8 febrero durante el Super Bowl LX.

Uno de los aspectos más destacados de este diseño es que la decoración incluye los nombres de los miembros fundadores del equipo Cadillac Fórmula 1 tanto de Estados Unidos como del Reino Unido.

Un diseño especial solo para los tests de Cadillac en Barcelona

Para las pruebas en el circuito de Barcelona, Cadillac apostará por una decoración monocromática para proteger los desarrollos aerodinámicos del equipo antes del arranque oficial de la temporada.

Aunque el diseño no será el definitivo, el equipo considera que esta configuración ayudará a evitar filtraciones visuales sobre elementos clave del auto.

“Ayuda al equipo a comprender la aerodinámica, el rendimiento y la integración antes de finalizar el diseño”. Cadillac

El monoplaza contará con chasis diseñado en Inglaterra y motor Ferrari, además de incorporar una reinterpretación moderna de su escudo, como un guiño a la identidad histórica de la marca.

Aunque Cadillac aún no define el día exacto en que saldrá a pista para las pruebas en Barcelona, dichas sesiones son fundamentales para afinar detalles técnicos y preparar el arranque de su primera temporada.

Checo Pérez y Bottas, al frente del proyecto

El equipo estará integrado por Sergio Pérez y Valtteri Bottas como pilotos. Cabe mencionar que “Checo” ya realizó un test de adaptación con Ferrari en Italia, mientras que Bottas ya realizó pruebas de asiento en instalaciones cercanas a Silverstone.

Cadillac confirmó que la decoración oficial de su auto de Fórmula 1 se presentará durante el Super Bowl 2026, un evento elegido como escaparate para mostrar su nueva etapa en el automovilismo internacional.

La escudería prevé debutar oficialmente en el Gran Premio de Australia en marzo.

