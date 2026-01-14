Regina Martínez y Allan Corona en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026: fechas y horarios para ver a los mexicanos

GENERANDO AUDIO...

Regina Martínez y Allan Corona estarán en los JJ.OO. Foto: Cuartoscuro

México tendrá representación en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 con la participación de Regina Martínez y Allan Corona, quienes competirán en la prueba de esquí de fondo 10 kilómetros con salida por intervalos, una de las disciplinas más exigentes del programa olímpico.

Regina Martínez es una de las principales exponentes del esquí de fondo en México, ha representado al país en competencias internacionales del circuito FIS y se ha consolidado como una atleta clave en el desarrollo de los deportes de invierno a nivel nacional, destacando por su resistencia y constancia en pruebas de media y larga distancia.

Por su parte, Allan Corona es uno de los referentes del esquí de fondo masculino mexicano, con experiencia en eventos internacionales y clasificaciones olímpicas, Corona ha sido parte fundamental del crecimiento de esta disciplina en México, compitiendo regularmente en escenarios de alto nivel en Europa y América del Norte.

Ambos atletas llegan a Milano Cortina 2026 como parte del esfuerzo histórico de México por tener presencia en los Juegos Olímpicos de Invierno.

¿En qué consiste la prueba de 10 km salida por intervalos?

El esquí de fondo 10 kilómetros con salida por intervalos es una prueba de resistencia en la que los atletas no parten todos al mismo tiempo. Cada competidor inicia su recorrido con una diferencia de segundos respecto al anterior, lo que obliga a mantener un ritmo constante y una estrategia precisa.

En esta modalidad, el cronómetro es el principal rival, el ganador es quien registra el mejor tiempo total, no necesariamente quien cruza primero la meta. La prueba exige una combinación de resistencia física, técnica en el deslizamiento y control del ritmo durante todo el recorrido.

Horarios de competencia

Ambos esquiadores mexicanos competirán en la prueba de 10 km salida por intervalos en los siguientes horarios (tiempo del centro de México):

Regina Martínez

Jueves 12 de febrero

06:00 horas (am)

Allan Corona

Viernes 13 de febrero

04:45 horas (am)

¿Dónde ver la competencia?

Las pruebas de esquí de fondo en Milano Cortina 2026 podrán seguirse a través de Claro Sports.

¿Cuándo comienzan los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026?

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 serán transmitidos por Claro Sports en 17 países de Latinoamérica, incluido México, como parte de un acuerdo entre América Móvil, el Comité Olímpico Internacional (COI) y TelevisaUnivisión. La cobertura permitirá que millones de personas sigan la justa invernal a través de televisión de paga y plataformas digitales.

Milano Cortina 2026 se celebrará del viernes 6 al domingo 22 de febrero de 2026 en Italia. Será la tercera ocasión en que el país albergue unos Juegos Olímpicos de Invierno, luego de Cortina 1956 y Turín 2006. El evento reunirá a cerca de 2 mil 900 deportistas que competirán por 114 juegos de medallas en ocho deportes y 16 disciplinas.

La Ceremonia de Apertura se realizará en el Estadio Giuseppe Meazza de Milán, conocido como San Siro, mientras que la Clausura se llevará a cabo en la Arena de Verona, uno de los recintos históricos que formarán parte del calendario olímpico.

