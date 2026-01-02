Ravens vs Steelers: fecha, hora y dónde ver el partido clave rumbo a los playoffs de la NFL

GENERANDO AUDIO...

Los Ravens enfrentan a los Steelers. Foto: AFP

La rivalidad entre los Baltimore Ravens y los Pittsburgh Steelers volverá a encenderse en uno de los partidos más esperados del cierre de la temporada regular de la NFL, cuando ambos equipos se enfrenten en la Semana 18 en un duelo que definirá su destino rumbo a los playoffs.

Este enfrentamiento, considerado uno de los más intensos y físicos de toda la liga, llega con un ingrediente especial, el ganador se mantendrá con vida en la pelea por la postemporada, mientras que el perdedor podría despedirse de la temporada, por ello, el choque ha sido catalogado como un auténtico partido a matar o morir.

Ambos equipos llegan con la oportunidad de definir el título de la AFC Norte y la clasificación a la postemporada, si Baltimore gana, se aseguraría tanto el título de la división como su pase a playoffs, si Pittsburgh gana, consigue el título divisional y avanza.

¿Cuándo es el Ravens vs Steelers?

Fecha y hora del Ravens vs Steelers ¿Cuándo? Domingo 4 de enero de 2026

Domingo 4 de enero de 2026 ¿A qué hora? 19:20 horas, tiempo del centro de México

19:20 horas, tiempo del centro de México ¿En dónde? Acrisure Stadium, en Pittsburgh, Pennsylvania

Acrisure Stadium, en Pittsburgh, Pennsylvania ¿Dónde verlo? ESPN y Disney+

Un clásico con historia y rivalidad

La rivalidad entre Ravens y Steelers es una de las más antiguas y respetadas de la NFL, a lo largo de los años, sus enfrentamientos se han caracterizado por defensivas sólidas, golpes duros y marcadores cerrados, muchos de ellos definidos en los minutos finales.

Este partido no será la excepción, pues ambos equipos llegan con la necesidad de ganar y con la presión de cerrar la temporada regular de la mejor manera posible.

Además del orgullo divisional, el encuentro podría definir el campeón de la AFC Norte y un boleto directo a los playoffs. Baltimore buscará imponerse como visitante para arrebatarle el liderato a Pittsburgh, mientras que los Steelers intentarán hacer valer su localía y experiencia en juegos decisivos.

Con estadios llenos, audiencias millonarias y una rivalidad que nunca decepciona, el Ravens vs Steelers promete ser uno de los partidos más emocionantes del cierre de la temporada regular de la NFL y una cita imperdible para los aficionados al futbol americano.

