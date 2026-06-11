¡El Tricolor hace vibrar a 133 millones de mexicanos! La selección vence a Sudáfrica en el inicio del Mundial 2026 

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La selección mexicana venció 2-0 a Sudáfrica en el primer partido del Grupo A del Mundial 2026 tras un gol de Julián Quiñones y Raúl Jiménez

¡Raúl Jiménez rompe la sequía en Mundiales! | Reuters

La selección mexicana inició con el pie derecho su participación en la Copa del Mundo 2026 al imponerse 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural disputado este jueves 11 de junio en el Estadio Azteca. Frente a 87 mil fanáticos, el Tricolor inauguró la fiesta más importante del fútbol con una victoria que le permitió sumar sus primeros tres puntos en el Grupo A del torneo que es organizado de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.

El conjunto nacional marcó la diferencia desde los primeros minutos gracias a Julián Quiñones, quien abrió el marcador al minuto 9 tras un arranque intenso del cuadro mexicano. El delantero, nacido en Colombia y naturalizado mexicano, firmó el primer tanto del encuentro, mientras que Raúl Jiménez anotó el segundo en el minuto 67, suficiente para darle a México el liderato provisional de su sector y desatar la celebración en el Coloso de Santa Úrsula en el comienzo de la tercera Copa del Mundo que se celebra en el mítico inmueble de la Ciudad de México. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA CLAROSPORTS.COM

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