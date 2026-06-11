Inauguración del Mundial en vivo: así se vive la fiesta del futbol en CDMX

¡No pierdas detalle de la inauguración del Mundial en México! | Foto: Cuartoscuro

El Estadio Ciudad de México, antes Estadio Azteca, tiene una cita con la historia este jueves 11 de junio, pues no solo comienza oficialmente el Mundial 2026 con el partido entre México y Sudáfrica, sino que recibirá la tercera inauguración de una copa mundialista, convirtiéndose en el primer recinto del mundo en lograr dicha hazaña.

El “Coloso de Santa Úrsula” abrió desde las 8:00 horas sus puertas, pero los aficionados llegaron desde las 06:30 y se enfrentan a largas filas para entrar. A las 11:30, comenzará un espectáculo que juntará a estrellas nacionales e internacionales como Shakira, Belinda, Alejandro Fernández, J Balvin, Maná y más.

Horarios para la inauguración del Mundial en el Estadio Azteca | Imagen: Uno TV

Los fans salen rumbo a la inauguración gracias a Park & Ride El servicio de Park & Ride, así como el transporte de Ride sin estacionamiento, está saliendo desde las 07:00 horas con intervalos de 15 minutos por camión. Reportan largas filas para entrar al Estadio Ciudad de México Uno TV confirmó que miles de personas hacen largas filas para entrar al Estadio Ciudad de México para acceder sobre Circuito Azteca previo al partido inaugural de México contra Sudáfrica. Miles de personas hacen largas filas para entrar al Estadio Ciudad de México para acceder sobre Circuito Azteca previo al partido inaugural de México contra Sudáfrica.



📹 Alberto Estrada pic.twitter.com/q0MgQT9Ptx — Uno TV (@UnoNoticias) June 11, 2026 Aficionados esperan para entrar al Fan Fest del Zócalo… ¡entre chiflidos! Algunos hinchas del Tricolor madrugaron para entrar al Fan Fest del Zócalo y, aunque la jefa de Gobierno Clara Brugada ya confirmó que sí abrirá sus puertas, cientos de aficionados siguen esperando a entrar. Debido a la espera y al desorden al avanzar, las rechiflas no se hicieron esperar. La afición ya está ingresando al Estadio Ciudad de México Unos minutos después de las 08:00 horas, el personal del Estadio Ciudad de México, antes Estadio Azteca, comenzó a permitir el acceso a los aficionados para que comiencen a tomar sus lugares, pues a las 11:00 horas tendrán que estar en sus localidades para la ceremonia de inauguración. Todo en orden al momento con el transporte de Park & Ride Uno TV pudo confirmar que los traslados del servicio Park & Ride, que ofrece estacionamiento en cinco puntos de la CDMX para abordar camiones especiales rumbo al Estadio Ciudad de México, transcurre con normalidad y sin contratiempos. Directo desde Las Vegas llega “Mr. México” Mario Regalado es un mexicano que vive en Las Vegas, Nevada, y junto a su esposa Gilma acudirá al Estadio Ciudad de México para apoyar a la Selección Nacional de México contra Sudáfrica. Mario siempre se pinta la cara de tricolor y usa un traje verde, camisa blanca y corbata tricolor para apoyar al “Tri”. Él es Mario Regalado, mejor conocido como Mr. México | Imagen: Melina Ochoa Los seguidores del Tricolor apoyan a su país… ¡desde el Metro! Una de las recomendaciones que el Gobierno de México dio a las personas que asistan a la inauguración del Mundial fue llegar temprano. Desde muy temprano, los aficionados abordaron el metro rumbo a la estación Tasqueña para abordar el Tren Ligero. Incluso antes de llegar al Estadio Ciudad de México, los usuarios ya gritaban: “¡México! ¡México!“. Fans hacen largas filas desde temprano para el Fan Fest del Zócalo Desde antes de las 07:00 horas, se reportó la presencia de aficionados desbordados en los alrededores del Zócalo capitalino. El reportero Julio Sánchez narró que cientos de personas hicieron fila para tratar de entrar al Fan Fest mientras cantaban “Cielito Lindo“. Aficionados se preparan para el Mundial 2026 Los aficionados se preparan para la fiesta mundialista, están aquellos que desde las 7:00 de la mañana tomaban los camiones especiales para llegar al Estadio Azteca, o quienes desde temprano arribaron al Zócalo para poder acceder al Fan Fest de la FIFA. Además, en las inmediaciones del estadio, un grupo de tamboras puso el ambiente y contagió la emoción de la máxima justa del futbol. Park and ride en Carso. Foto: Unotv ¡Llegaron los primeros fans al Estadio Ciudad de México! Aproximadamente a las 06:30 horas, llegaron los primeros aficionados al Estadio Ciudad de México, antes conocido como Estadio Azteca. Por el miedo de no poder acceder, Bernardo y su esposa llegaron al “Coloso de Santa Úrsula” por Calzada de Tlalpan.

Horarios completos para la inauguración del Mundial

La ceremonia de inauguración en el Estadio Ciudad de México comenzará en punto de las 11:30 horas, es decir, una hora y media antes del inicio del encuentro entre México y Sudáfrica.

Sin embargo, se dio a conocer que el otrora Estadio Azteca abrirá sus puertas desde las 09:00 horas, mientras que se espera que a las 11:00 horas todos los asistentes estén en sus lugares.

08:00 horas | Abren puertas del Estadio

11:00 horas | Todos en sus lugares

11:30 horas | Inicia la ceremonia de inauguración

12:05 horas | Termina la ceremonia de inauguración

12:10 horas | Inicia el calentamiento de equipos

13:00 horas | Arranca el partido México vs Sudáfrica

¿Qué artistas cantarán en la inauguración del Mundial en México?

El evento de inaguración se verá marcado por un acto musical, en el que se prevé la participación de artistas como:

Alejandro Fernández

Los Ángeles Azules

Belinda

Danny Ocean

J Balvin

Lila Downs

Maná

Tyla

Shakira y Burna Boy se unirán a la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca).

“¡Shakira y Burna Boy formarán parte de un elenco de estrellas que se presentará en la ceremonia de inauguración”, señaló el organismo en sus cuentas oficiales de redes sociales.

Ambos artistas interpretarán “Dai Dai” por primera vez, canción oficial del Mundial, creada en apoyo al Fondo Mundial de Educación para la Ciudadanía de la FIFA.

¿Quién entonará el Himno Nacional Mexicano?

Alejandro Fernández será el encargado de interpretar el Himno Nacional Mexicano durante la ceremonia inaugural, que se llevará a cabo el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

Además de entonar el Himno Nacional previo al partido inaugural entre México y Sudáfrica, Alejandro Fernández también forma parte del elenco artístico que participará en la ceremonia de apertura del torneo.

¿Cómo llegar al Estadio Azteca para la ceremonia y el partido inaugural?

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) implementará los programas Ride y Park & Ride como parte de su estrategia de movilidad para facilitar el traslado de aficionados.

¿Cómo podrás ir al Estadio Azteca para la inauguración? | Imagen: Uno TV

El servicio de Park and Ride, que consiste en puntos donde los usuarios se podrán estacionar y tomar un autobús que les acerque al Estadio Ciudad de México, en:

Campo Marte – Auditorio Nacional (Llegada a CETRAM Huipulco)

Six Flags (Llegada a CETRAM Huipulco)

Centro Comercial Santa Fe (Llegada a CETRAM Huipulco)

Centro Comercial Plaza Carso (Llegada a Santo Tomás – Santa Úrsula)

Servicio Especial Xochimilco (Llegada a CETRAM Huipulco)

Cabe destacar que, en cada uno de estos puntos, el primer viaje será a las 07:00 horas con una frecuencia de salida de 15 minutos y un costo de viaje redondo de 500 pesos.

Por otro lado, el servicio de Ride, que consiste en rutas sin estacionamiento incorporado y que se usan en eventos como el GP de México, en:

Bellas Artes (Llegada a Santo Tomás – Santa Úrsula)

CETRAM Chapultepec (Llegada a Santo Tomás – Santa Úrsula)

Ángel de la Independencia (Llegada a Santo Tomás – Santa Úrsula)

Palacio de los Deportes (Llegada a Santo Tomás – Santa Úrsula)

Parque México (Llegada a Santo Tomás – Santa Úrsula)

Estadio Olímpico Universitario (Llegada a CETRAM Huipulco)

San Jerónimo (Llegada a CETRAM Huipulco)

En cada uno de estos puntos, el primer viaje será a las 07:00 horas con una frecuencia de salida de 15 minutos y un costo de viaje redondo de $350.00 (MXN).

Cabe destacar que los servicios Park & Ride y Ride no solo estarán disponibles para la inauguración, sino para los cinco partidos mundialistas en el Estadio Ciudad de México:

11 de junio: México vs. Sudáfrica (Partido Inaugural)

México vs. Sudáfrica (Partido Inaugural) 17 de junio: Colombia vs. Uzbekistán (Fase de Grupos)

Colombia vs. Uzbekistán (Fase de Grupos) 24 de junio: México vs. Chequia (Fase de Grupos)

México vs. Chequia (Fase de Grupos) 30 de junio: 1.º del Grupo A vs. Mejor Tercer lugar (Dieciseisavos de Final)

1.º del Grupo A vs. Mejor Tercer lugar (Dieciseisavos de Final) 5 de julio: Ganador partido 79 vs. Ganador partido 80 (Octavos de Final)

Cabe recordar que el 11 de junio no habrá clases en la educación pública básica y media superior. Además, se publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) anunciando la suspensión de clases y home office en dependencias en CDMX por inauguración del Mundial.

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