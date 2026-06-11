México gana 2-0 a Sudáfrica: los mejores momentos de la inauguración del Mundial 2026

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Raúl Jiménez anotó el segundo gol del Mundial 2026. Foto: Reuters

México superó a Sudáfrica con un marcador de 2-0 con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez en su primer encuentro de la fase de grupos tras la inauguración del Mundial 2026, que combinó música y muchas emociones.

En Unotv.com repasamos los mejores momentos de la ceremonia en el Estadio Ciudad de México, antes Estadio Azteca, que hizo historia al convertirse por tercera vez en el escenario de la apertura de la justa mundialista.

México se impuso a Sudáfrica 2-0

México se impuso 2-0 frente a la delegación sudafricana, en un partido en el que la Selección Nacional planteó las condiciones desde el inicio.

Aunque los “Bafana Bafana” llegaron en algunas ocasiones al arco de Raúl Rangel, no pudieron superar al arquero de Chivas para que, finalmente, México obtuviera sus primeros puntos del torneo.

Foto: Reuters

Así cayeron los goles del México vs Sudáfrica

Tras un error defensivo, gracias a la presión de Erik Lira, la defensa sudafricana perdió el balón en las inmediaciones del área grande y al minuto 8, Julián Quiñones anotó el primer gol de México y del Mundial 2026.

Foto: Reuters

Posteriormente, Raúl Gutiérrez, nuevo delantero del Wolverhampton, anotó el segundo tanto para la Selección Mexicana, tras la asistencia de Roberto Alvarado, al minuto 67. Fue su primer gol en Mundiales.

Raúl Jiménez celebra efusivo el 2-0 contra Sudáfrica | Foto: Reuters

Además de las anotaciones, durante el encuentro resultó amonestado Brian Gutiérrez, mientras que César Montes fue expulsado al minuto 90+2.

Por parte de Sudáfrica fueron expulsados Sphephelo “Yaya” Sithole, Themba Zwane, al minuto 50 y al 84, respectivamente.

¿Cuál fue el 11 con el que México saltó al campo?

Raúl Rangel

César Montes

Johan Vásquez

Israel Reyes

Jesús Gallardo

Erick Lira

Álvaro Fidalgo

Brian Gutiérrez

Raúl Jiménez

Julián Quiñonez

Roberto Alvarado

Al minuto 66, Gilberto Mora entró de cambio junto a Luis Chávez por Álvaro Fidalgo y Brian Gutiérrez. Con esto, “Morita”, el jugador más joven de esta edición, debutó en el Mundial 2026.

Claudia Sheinbaum felicita a la Selección Mexicana por su victoria

Desde el Deportivo Los Galeana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó a la Selección por su triunfo ante Sudáfrica. En su cuenta de X, la mandataria compartió un mensaje para ellos y la población en general.

“¡Muchas felicidades a la Selección! Felicidades a todas las mexicanas y los mexicanos”, escribió en su cuenta de X.

¡Muchas felicidades a la Selección! Felicidades a todas las mexicanas y los mexicanos. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 11, 2026

En redes sociales, circula un video en el que la presidenta celebra el primer gol, acompañada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

¿Cuál es el siguiente rival de México en el Mundial 2026?

Tras la victoria, la Selección Mexicana se enfrentará a Corea del Sur el próximo 18 de junio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Posteriormente, México se medirá ante Chequia, el miércoles 24 de junio, en el último encuentro de la fase de grupos, una vez más en el Estadio Ciudad de México.

Lila Downs abrió la ceremonia del Mundial 2026

La ceremonia de inauguración del Mundial comenzó minutos después de las 11:30 horas con la cantante mexicana Lila Downs, quien, en un performance resaltó las raíces mexicanas donde bailarines caracterizados con atuendos inspirados en las culturas prehispánicas, danzaron en la cancha del estadio que, como parte de la producción, mostró un trofeo enorme de la justa mundialista.

“Pueblos del mundo, bienvenidos a México”, dijo la cantante, quien también interpretó parte de su mensaje en Mixteco.

"Lila Downs" participación en la inauguración del Mundial 2026 pic.twitter.com/ABPeaUdiYM — AMINFORMAAGUASCALIENTES (@75Game) June 11, 2026

Maná puso un toque rockero a la inauguración mundialista

Inmediatamente, Fher, Juan, Álex y Sergio saltaron a la cancha para interpretar su éxito “Oye mi amor”, con el que se le puso un toque rockero a la ceremonia.

La agrupación encendió al público, que coreó la canción mientras el nombre de México resonaba en las gradas.

Foto: Reuters

Danny Ocean pone a bailar al Estadio Ciudad de México

El reggaetonero venezolano fue el siguiente en presentarse durante la inauguración mundialista con “Partidazo”, acompañado de un grupo de bailarinas. Con su presentación, el intérprete mezcló tradición y actualidad.

Foto: Reuters

Belinda y Los Ángeles Azules emocionan en la ceremonia de inauguración

Con la cumbia mundialista “Por ella”, Belinda y Los Ángeles Azules elevaron las emociones en la ceremonia.

Su presentación culminó con un espectáculo de luces y fuegos artificiales que provocó los aplausos de todos los presentes en el estadio.

Foto: Reuters

J Balvin elevó la temperatura en la ceremonia

Directo desde Colombia, J Balvin, a bordo de un vehículo de cartón naranja, y vestido con camisa roja, corbata blanca y pantalón verde agua, simulando la bandera mexicana, interpretó “Qué Calor”.

Posteriormente, el cantante prosiguió con “I Like It”, uno de los éxitos que lo catapultó a la fama internacional en 2018.

Foto: Reuters

Shakira, junto a Burna Boy, hizo vibrar el Estadio Azteca

El clímax de la inauguración del Mundial 2026 llegó con Shakira y Burna Boy, quienes arribaron al Estadio Ciudad de México para cantar, por primera vez, “Dai Dai”.

Cabe resaltar que la colombiana participó por tercera vez en una fiesta mundialista tras brillar en Alemania 2006 con “Hips Don’t Lie”, tema que interpretó durante la ceremonia de clausura. En Sudáfrica 2010 arrasó con el sencillo “Waka Waka (This Time for Africa)” y, finalmente, en Brasil 2014 volvió a hacerlo con “Dare (La La La)”.

La canción oficial de este Mundial resultó una especie de himno con el que cerraron el número musical del evento y que dio paso al calentamiento de los equipos.

Foto: Reuters

Salma Hayek dio la bienvenida al Mundial 2026

Tras el breve concierto, Salma Hayek ofreció un discurso como embajadora oficial de la competencia.

“Que viva México y que viva el futbol”: Salma Hayek da un espectacular discurso de bienvenida del Mundial 2026. 🇲🇽⚽️🏆#ElMundialEsNuestro, disfrútalo por #Televisa y #ViX ⚽🔥 #A pic.twitter.com/AcfDTPCTQ0 — Las Estrellas (@Canal_Estrellas) June 11, 2026

Posteriormente, junto a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, presentó el trofeo del torneo, ante todos los presentes en el Estadio Ciudad de México.

Foto: Reuters

Andrea Bocelli entonó DNA, el Himno oficial del Mundial

En medio de un desfile de banderas, el tenor Andrea Bocelli interpretó “DNA”, el Himno oficial del Mundial 2026, que fue presentado este miércoles.

Lo acompañó EJAE, cantante y compositora surcoreana-estadounidense, famosa por interpretar la voz del personaje de Rumi en la película animada KPop Demon Hunters.

Foto: Reuters

Ante un estadio pletórico, Alejandro Fernández entonó el Himno Nacional

Como se anunció, Alejandro Fernández fue el encargado de entonar el Himno Nacional Mexicano durante la ceremonia inaugural.

Minutos antes del arranque del partido, el “Potrillo” apareció sobre el terreno de juego para entonar uno de los símbolos patrios más importantes del país.

Al concluir la interpretación del Himno Nacional Mexicano, dos helicópteros sobrevolaron el Estadio Ciudad de México portando una gigantesca bandera de México.

Así entonó Alejandro Fernández el himno de México | Foto: Reuters

¿Qué famosos acudieron a la inauguración del Mundial?

La ceremonia se convirtió en un punto de encuentro para leyendas del futbol, artistas y famosos este jueves. Algunos de ellos fueron:

Enrique Borja

Oscar el “Conejo” Pérez

Saúl “Canelo” Álvarez junto a su esposa, Fernanda Gómez

Jaime Camil

Javier “Chicharito” Hernández

Jacqueline Bracamontes y su esposo, Martín Fuentes

Renata Notni

Karla Souza

Diego Boneta

Erik Hayser

Juan Pablo Medina

Luis Gerardo Méndez

Foto: Reuters/IG: @ch14_

La fiesta mundialista comenzó desde temprano

Desde las primeras horas de la mañana, miles de aficionados comenzaron a dirigirse hacia el “Coloso de Santa Úrsula”, apoyados por las distintas alternativas del plan de movilidad implementado para el evento, como los servicios Park & Ride y Ride.

Pese a los estragos en distintas estaciones del Metro y en distintas vialidades de la capital, la “marea verde” continuó hasta el inmueble, que abrió sus puertas a las 8:00 de la mañana, con el objetivo de que, en punto de las 11:00, todos los asistentes ya estuvieran listos en sus asientos para el inicio de la ceremonia.

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