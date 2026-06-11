Aficionados celebran en el Ángel de la Independencia por triunfo de México contra Sudáfrica; ni la lluvia los detiene

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Festejos en el Ángel de la independencia. Foto: José Luis Mendoza | Claro Sports

El Ángel de la Independencia se convirtió en el centro de los festejos de miles de aficionados que celebraron el triunfo de la Selección Nacional tras su victoria contra Sudáfrica este jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, antes Estadio Azteca. A pesar de las fuertes lluvias, la afición siguió celebrando en las calles de la capital.

Familias y niños de todas las edades corearon el “Cielito lindo” y pintaron de verde el monumento ubicado sobre la avenida Paseo de la Reforma, donde celebraron con banderas, cornetas y tambores.

🗣️Celebran segundo gol de la selección mexicana en el Ángel de la Independencia.



Una familia está sentada en plena Avenida Paseo de la Reforma viendo el partido. pic.twitter.com/q70Dmsr8Es — Uno TV (@UnoNoticias) June 11, 2026

Los festejos no sólo se han visto en el Ángel de la Independencia, pues la fiesta mundialista se ha sentido en diferentes zonas de la CDMX y del país. El FIFA Fan Fest del Zócalo capitalino también resonó por la algarabía al finalizar el primer encuentro de la Copa del Mundo.

Foto: José Luis Mendoza | Claro Sports

Un mariachi amenizó el momento en un escenario colocado a pie del monumento donde a pesar de las primeras manifestaciones de lluvia, los asistentes cantaron a todo pulmón.

15:20 #PrecauciónVial | Por evento en inmediaciones del Ángel de la Independencia se encuentra cerrada la circulación en ambos sentidos de Paseo de la Reforma entre Circuito Interior y Eje 1 Norte. #AlternativaVial Av. Chapultepec, Ribera de San Cosme y Circuito Interior. pic.twitter.com/g84B5WoPfG — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 11, 2026

Incluso se formaron grupos que hicieron retas de futbol y pusieron música para festejar con baile a las orillas de la avenida principal.

Foto: José Luis Mendoza | Claro Sports

Una gran ola verde ocupó gran parte de los alrededores del ángel, donde familia completas y amigos compartieron momento de alegría.

Mexico City is ready to kick off @FIFAWorldCup 2026! 🤩🇲🇽🇿🇦 pic.twitter.com/BoCCvh3My8 — FIFA (@FIFAcom) June 11, 2026

Aunque el acceso al FIFA Fan Fest estuvo en duda debido a las manifestaciones registradas en sus alrededores, logró abrir sus puertas para la justa mundialista y ahora es uno de los principales puntos de reunión para seguidores nacionales e internacionales del futbol donde permanecen los festejos.

En la Plaza de la Constitución se escuchan constantemente gritos de “¡Viva México!”, mientras cientos de personas saltan y celebran con entusiasmo.

La fiesta en el #AngelDeLaIndependencia en Avenida #Reforma

De un lado, en #Insurgentes protestas del #SME y acá hay fiesta pic.twitter.com/ARSivB9y3Q — Israel Quiñones 🇲🇽 🇵🇸 (@IsraelQDigital) June 11, 2026

Decenas de personas también se dieron cita en una plaza al sur de la capital, cerca del Estadio Ciudad de México, para vivir la emoción del Mundial 2026 y apoyar a la Selección Nacional. Cada vez que aparecía un jugador mexicano en las pantallas, los asistentes estallaban en júbilo.

Otras zonas del Centro Histórico, así como restaurantes, bares, plazas comerciales y parques públicos, también han mostrado concentraciones de aficionados para celebrar la fiesta deportiva.

Celebraciones en el Centro Histórico. foto: Cuartoscuro

Siguen festejos a pesar de las lluvias en CDMX

El Sistema Meteorológico Nacional (SMN) confirmó en el programa “A las nueve en Uno” que había altas probabilidades de lluvias al terminar el juego.

La lluvia no perdonó la victoria y tomó por sorpresa a los aficionados que siguen celebrando en el Ángel de la Independencia, el Zócalo capitalino y otros puntos de la ciudad.

🌧️⚽ #Ahora | Pese a las fuertes lluvias registradas esta tarde en la CDMX, cientos de aficionados continúan celebrando la victoria de México en las inmediaciones del Ángel de la Independencia.



🇲🇽🎉 La fiesta mundialista sigue pic.twitter.com/6uuEMDMY5l — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) June 11, 2026

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla en al menos siete al alcaldías por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo.

Estas son las alcaldías con la alerta:

Álvaro Obregón

Coyoacán

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tlalpan

La inauguración del Mundial 2026

Este 11 de junio, a las 11:30 horas, fue inaugurado oficialmente el Mundial 2026 con la presentación musical de artistas internacionales como Lila Downs, Maná, Belinda, Los Ángeles Azules, Danny Ocean, J Balvin y Shakira.

Salma Hayek ofreció un mensaje de bienvenida que marcó el inicio de la máxima fiesta.

“Los mexicanos estamos muy honrados que sea aquí donde comienza el primer partido de esta maravillosa tradición del futbol que nos une a todos ¡Que viva México y que viva el futbol!”, expresó la actriz veracruzana.

Salma Hayek dio un discurso antes del México vs Sudáfrica | Foto: Reuters

Lila Downs fue quien abrió el escenario acompañada de bailarines, danzantes y una puesta en escena llena de vestimentas tradicionales:

“Pueblos del mundo, bienvenidos a México”, dijo la cantante.

Luego Maná llevó interpretó su clásico “Oye Mi Amor” y le siguió Danny Ocean con “Partidazo”, quien estuvo acompañado por bailarinas con vestuarios inspirados en la cultura mexicana.

Uno de los momentos más esperados llegó con Belinda y Los Ángeles Azules, quienes interpretaron “Por Ella”, tema dedicado al Mundial 2026. Mientras sonaba la canción, decenas de bailarines con trajes típicos intervenidos con elementos deportivos realizaron una coreografía alrededor del trofeo, culminando el número entre luces y fuegos artificiales.

Belinda y Los Ángeles Azules cantaron en la apertura del Mundial | Foto: Reuters

El cantante colombiano J Balvin fue parte de la fiesta inaural, donde interpretó “Qué Calor” y “I Like It”.

Shakira fue quien cerró la ceremonia musical con su tema “Dai Dai” junto a Burna Boy. La estrella colombiana tomó el escenario con una coreografía llena de ritmo y dinamismo que de inmediato encendió el ambiente en el estadio.

Foto: Reuters

Por su parte, Alejandro Fernández fue el encargado de entonar el Himno Nacional Mexicano antes del inicio del partido entre México y Sudáfrica.

Alejandro Fernández. Foto: Alberto Castillo/OCESA Seitrack

¿Cuál fue la Alineación de México en el partido inaugural de la Selección Mexicana en el Mundial 2026?

Alineación de México:

Raúl “Tala” Rangel (P)

Jesús Gallardo

Johan Vásquez

César Montes

Israel Reyes

Brian Gutiérrez

Erik Lira

Álvaro Fidalgo

Julián Quiñones

Roberto “Piojo” Alvarado

Raúl Jiménez

Alineación de Sudáfrica:

Ronwen Williams

Aubrey Modiba

Mbekezeli Mbokazi

Nkosinathi Sibisi

Ime Okon

Khuliso Mudau

Teboho Mokoena

Yaya Sithole

Jayden Adams

Iqraam Rayners

Lyle Foster

Al minuto 09:00 del primer tiempo, Julián Quiñones fue quien abrió el marcador para con el tercer gol más rápido en una Copa del Mundo para México.

Fue un disparo potente centrado que se fue entre las piernas del guardameta Ronwen Williams para quedar en un 1-0 parcial para los dirigidos para la escuadra.

Julián Quiñones marca el primer gol de México en el Mundial | Foto: Reuters

Para el minuto 48:00, una falta fue cometida contra Brian Gutiérrez lo que provocó la expulsión de Sphephelo “Yaya” Sithole con el número 13 de Sudáfrica y tiro libre muy cerca del área, que no terminó por concretarse.

Luis Chávez y Gilberto Mora entraron a la cancha, por Brian Gutiérrez y Álvaro Fidalgo, convirtiendo a Mora en el jugador más joven de la Selección Mexicana en jugar en el Mundial 2026.

En el minuto 67:00 Raúl Jiménez logró anotar el segundo tanto del partido una cabeza gracias a un centro de Roberto el “Pijo” Alvarado.

¡Raúl Jiménez rompe la sequía en Mundiales! | Reuters

Al minuto 92, César Montes cometió una falta imprudente afuera del área local y el árbitro no dudó en expulsarlo. “El Cachorro” no jugará el próximo partido de fase de grupos.

El resultado del partido fue México 2-0 Sudáfrica, colocando un paso adelante a los mexicanos en la justa mundialista.

A través de su cuenta de X, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo felicitó a los seleccionados mexicanos que triunfaron en su primer juego.

¡Muchas felicidades a la Selección! Felicidades a todas las mexicanas y los mexicanos. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 11, 2026

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