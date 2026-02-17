Elana Meyers Taylor es campeona olímpica y su hijo se entera con lenguaje de señas

GENERANDO AUDIO...

Elana se coronó con su primera presea de oro. Foto: Reuters

La atleta Elana Meyers Taylor, se coronó ayer, 16 de febrero con la presea de oro en la final de monobob femenil en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026 dejando una escena que conmovió a diversos espectadores; cuando el cronómetro confirmó su triunfo, la estadounidense no levantó los brazos, sino que buscó a su hijo con un problema de discapacidad para expresarle su logró en lenguaje de señas.

Tras este evento, Elana Meyers alcanzó su sexta medalla olímpica y consiguió su primera presea de oro a los 41 años.

“Mamá ganó” Elna Meyers explica a su hijo con sordera que ganó

A través de redes sociales se viralizó el video del momento. En la toma se observa a Elana Meyers arrodillarse frente a su hijo y, aún emocionada y con lágrimas en los ojos le empieza a explicar con señas la magnitud de su triunfo “mamá ganó” dice. El gesto, sencillo desató aplausos tanto en la pista como en redes sociales.

En otro video compartido, se muestra como momentos antes, aparece Nic Taylor, esposo de la atleta, ayudando a su primogénito a comunicarse con su mamá mediante lengua de señas. El pequeño, con una sonrisa en el rostro, la apoya en la competencia.

¿Qué discapacidad tienen los hijos de Elana Meyers Taylor?

La piloto estadounidense es madre de Nico y Noah, de seis y cuatro años, respectivamente. Nico nació de manera prematura y tiene síndrome de Down y sordera; mientras que Noah también nació con sordera.

Desde el nacimiento de su primer hijo, Meyers Taylor y su esposo decidieron aprender lengua de señas para comunicarse con él, sin imaginar que años después también sería fundamental para su segundo hijo.

