¿Cuánto cuesta ir al Mundial 2026? Precios se disparan hasta 218% en un mes y podrían subir 500% más

A cuatro meses de que inicie el Mundial FIFA 2026, los precios para asistir a la justa mundialista en México, Estados Unidos y Canadá se han incrementado de manera considerable. De acuerdo con un análisis reciente realizado en Uno TV, los costos de boletos, vuelos y hospedaje registraron alzas significativas tan solo de enero a febrero, y especialistas advierten que podrían seguir aumentando.

La entrada para el partido inaugural del torneo ya alcanza cifras elevadas, actualmente, los boletos oscilan entre 51 mil y casi un millón y medio de pesos, con aumentos de hasta 58% en solo un mes.

En Estados Unidos, asistir al debut de la selección local en el SoFi Stadium puede costar entre 29 mil y más de 1 millón 800 mil pesos, con incrementos de hasta 96%.

Por su parte, viajar a Toronto para ver jugar a la selección canadiense puede representar un gasto de entre 43 mil, hasta un millón 85 mil pesos por persona, con alzas de hasta 218% en apenas un mes.

Vuelos y hospedaje también suben

Los vuelos nacionales desde Guadalajara o Monterrey hacia la Ciudad de México muestran contrastes: mientras las tarifas más económicas bajaron 20%, los boletos más caros aumentaron más de 80%, con precios que van desde 100 hasta casi 20 mil pesos.

En vuelos internacionales redondos desde Estados Unidos o Canadá, los costos van de casi 5 mil 500 hasta 55 mil pesos en clase business. El vuelo más caro registró un incremento de 136% en un mes.

En cuanto al hospedaje, los hoteles en sedes mexicanas elevaron sus tarifas hasta 81%. La tarifa promedio estimada durante los 45 días que durará el torneo rondaría los 220 dólares por noche, con una ocupación proyectada del 80%.

Las reservaciones ya superan el 60% en las sedes mundialistas y se duplicaron en el último mes. Además, el alojamiento en plataformas digitales registró incrementos que van del 5% hasta el 73%.

Especialistas señalan que estos incrementos responden a la ley de oferta y demanda y se mantienen dentro del marco legal. Sin embargo, advierten que los precios podrían elevarse hasta 500% conforme se acerque la fecha inaugural del torneo, programada para el 11 de junio de 2026.

También se analiza el posible impacto en centros de consumo durante el evento. Hasta ahora, se ha indicado que cualquier ajuste estaría ligado a la inflación y al aumento en los costos de insumos, aunque no se descartan nuevos incrementos derivados de la alta demanda.

