Cruz Azul vs Guadalajara, Jornada 7 del Clausura 2026: fecha, hora y quién es favorito según la IA

Cruz Azul recibe a las Chivas. Foto: Especial

La Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX trae uno de los partidos más atractivos del calendario, Cruz Azul recibe al Guadalajara en un duelo que puede marcar el rumbo de ambos en la parte alta de la tabla.

La Máquina buscará hacerse fuerte como local, mientras que el Rebaño intentará confirmar su buen momento en el torneo y sumar puntos clave en condición de visitante.

¿Cuándo y a qué hora juegan Cruz Azul vs Guadalajara?

Fecha y hora deL Cruz Azul vs. Guadalajara ¿Cuándo? Sábado 21 de febrero de 2026

Sábado 21 de febrero de 2026 ¿A qué hora? 21:00 horas (tiempo del centro de México)

21:00 horas (tiempo del centro de México) ¿En dónde? Estadio Cuauhtémoc, Puebla

Estadio Cuauhtémoc, Puebla ¿Dónde verlo? Canal 5, TUDN y ViX

Así llega Cruz Azul

El equipo dirigido por Nicolás Larcamón ha mostrado regularidad en el arranque del Clausura 2026. Con una propuesta ofensiva dinámica y mayor equilibrio defensivo respecto a torneos anteriores, La Máquina se mantiene en zona alta de la clasificación.

En el funcionamiento colectivo han destacado nombres como Rodolfo Rotondi y los mediocampistas que le dan equilibrio al equipo, además de una delantera que ha sabido capitalizar oportunidades en momentos clave. Cruz Azul sabe que este partido es una prueba directa ante uno de los planteles más competitivos del campeonato.

Así llega Guadalajara

Por su parte, el conjunto rojiblanco, ahora bajo la dirección técnica de Gabriel Milito, ha tenido un inicio sólido de torneo. Chivas ha mostrado intensidad, orden defensivo y contundencia en ataque, factores que lo han colocado entre los protagonistas del Clausura 2026.

Jugadores como Roberto Alvarado y el eje ofensivo del equipo han sido determinantes en las primeras jornadas. Guadalajara llega con confianza y con la intención de reafirmar su candidatura al título en una cancha complicada; Chivas busca su séptima victoria consecutiva.

¿Quién es favorito según la IA?

De acuerdo con un análisis de inteligencia artificial que toma en cuenta rendimiento reciente, goles a favor y en contra, tendencia como local y visitante, el partido luce parejo, aunque con ligera ventaja para Guadalajara por su momento futbolístico.

Probabilidades estimadas:

Guadalajara: 40%

Empate: 33%

Cruz Azul: 27%

El modelo proyecta un encuentro cerrado, con pocas diferencias en el marcador y momentos de alta intensidad en medio campo.

Posible marcador según la IA

Cruz Azul 1-2 Guadalajara

Alternativa: Empate 1-1

Cruz Azul y Guadalajara protagonizan uno de los duelos más atractivos de la Jornada 7 del Clausura 2026. Ambos llegan con aspiraciones altas y con planteles capaces de inclinar la balanza en cualquier momento.

El resultado podría reacomodar la parte alta de la tabla y enviar un mensaje claro rumbo a la recta media del torneo.

