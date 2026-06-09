Cosmeticorexia, la peligrosa obsesión por una piel perfecta que siguen los adolescentes

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¿Qué es la cosmeticorexia? Foto: Getty Images

El cuidado de la piel fue durante años considerado una práctica asociada principalmente a los adultos, pero una nueva tendencia está preocupando a dermatólogos, psicólogos y especialistas en salud infantil ya que cada vez más niñas y preadolescentes desarrollan una obsesión por alcanzar una piel “perfecta” mediante rutinas complejas de skincare, productos antiedad y tratamientos que no están diseñados para su edad.

A este fenómeno se le conoce como cosmeticorexia, también llamada dermorexia, un término que recientemente comenzó a ganar atención dentro de la comunidad científica debido a sus posibles efectos físicos y psicológicos.

De acuerdo con un artículo publicado en la revista científica Dermatology and Therapy, la cosmeticorexia puede definirse como una preocupación excesiva por conseguir una piel impecable que lleva a un uso compulsivo, excesivo o inapropiado de cosméticos y procedimientos estéticos.

Los investigadores Alberto Stefana y profesor de la Universidad de Milán, Giovanni Damiani señalan que este comportamiento está siendo impulsado por una combinación de redes sociales, marketing de belleza e influencers que presentan complejas rutinas de cuidado facial como algo normal e incluso necesario desde edades tempranas.

Aunque la cosmeticorexia todavía no está reconocida oficialmente como un trastorno mental, ya se comenzó a estudiar porque podría representar un problema clínicamente relevante que merece mayor investigación debido a su creciente presencia entre niños y adolescentes.

Damiani entrevistó a pacientes de entre 6 y 14 años y concluyó que aquellos que mostraban signos de cosmeticorexia estaan obsesionados con el celular y veían videos de cuidado de la piel en redes sociales, además de que usaban hasta 10 productos diferentes al día y no socializaban ni con familiares sin usar maquillaje.

De acuerdo con un reportaje de la BBC, una encuesta realizada por la marca de cuidado de la piel Pai a mil 500 niños de entre 9 y 12 años reveló que casi la mitad utiliza varios productos de skincare cada semana.

Además, uno de cada dos participantes señaló que recurre a estas rutinas para tratar lo que considera imperfecciones o problemas en su piel. Esto se ha convertido en una industria de millones de dólares con un mercado que crece rápidamente.

La influencia de TikTok y las redes sociales

El auge de plataformas como TikTok, Instagram y YouTube ha cambiado la forma en que los menores se relacionan con la belleza, actualmente es común encontrar videos de niñas mostrando rutinas de cuidado facial de varios pasos, utilizando tónicos, sérums, mascarillas, exfoliantes y productos antiedad que anteriormente estaban dirigidos a consumidores adultos.

Los investigadores explican que las redes sociales premian el contenido centrado en la apariencia física y las rutinas de belleza, generando una constante exposición a estándares estéticos difíciles de alcanzar, como consecuencia, algunas menores comienzan a percibir características normales de la piel como defectos que deben corregirse.

Esta tendencia también ha dado origen al fenómeno conocido como “Sephora Kids”, término utilizado para describir a niñas y preadolescentes que consumen productos de skincare de alta gama inspiradas por influencers y creadoras de contenido. Pero esta situación está provocando una preocupación prematura por el envejecimiento y la apariencia física.

Los riesgos para la piel infantil

Uno de los principales motivos de preocupación entre los dermatólogos es que muchos de los productos populares en redes sociales contienen ingredientes activos que fueron desarrollados para pieles adultas.

La Asociación Británica de Dermatólogos ha advertido que los niños y adolescentes deberían evitar productos antiedad, así como fórmulas que contengan retinol, vitamina C en altas concentraciones, hidroxiácidos y agentes despigmentantes o iluminadores.

Estos ingredientes pueden resultar innecesarios para una piel joven y, cuando se utilizan de manera incorrecta, pueden provocar irritación, inflamación y daños en la barrera cutánea.

Según el estudio publicado en Dermatology and Therapy, el uso excesivo de estos productos puede generar enrojecimiento, descamación, sensibilidad, picazón, fotosensibilidad y dermatitis de contacto. Además, la combinación de múltiples productos dentro de una misma rutina aumenta el riesgo de reacciones adversas.

También se han reportado casos de adolescentes que presentan quemaduras químicas leves, brotes de irritación y alteraciones en la microbiota natural de la piel tras seguir rutinas virales vistas en internet.

De acuerdo con la dermatóloga británica Jean Ayer, es una ironía que los niños busquen tener una “piel de cristal” al estilo coreano ya que cuando son pequeños la piel está en perfectas condiciones.

El impacto en la salud mental

Sin embargo, los riesgos de la cosmeticorexia no se limitan a la piel, pues las rutinas obsesivas de cuidado facial pueden reforzar una vigilancia constante sobre la apariencia física, incrementar la comparación social y alimentar sentimientos de insatisfacción personal.

En algunos casos, el skincare deja de ser una práctica de autocuidado para convertirse en una conducta compulsiva destinada a reducir ansiedad o inseguridad relacionada con la imagen corporal.

De igual manera, la exposición continua a estándares de belleza idealizados puede afectar la autoestima de niñas y adolescentes en una etapa clave para el desarrollo de su identidad, la preocupación excesiva por supuestas imperfecciones podría favorecer conductas relacionadas con la ansiedad corporal y otros problemas de imagen personal.

¿Cuál es la rutina adecuada para una niña?

Las recomendaciones de la Asociación Británica de Dermatólogía para un niño incluyen utilizar un limpiador suave, una crema hidratante ligera cuando sea necesaria y protector solar para proteger la piel de los daños causados por la radiación ultravioleta. La mayoría de los productos antiedad o destinados a combatir arrugas no ofrecen beneficios reales para niños y adolescentes.

Además, se considera fundamental que padres y tutores hablen con los menores sobre los mensajes que reciben en redes sociales, ayudándoles a diferenciar entre necesidades reales de cuidado personal y estrategias de marketing diseñadas para vender productos.

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