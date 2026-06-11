Expertos advierten sobre cáncer de próstata: 7 de cada 10 casos se diagnostican tarde

Miles de hombres en México reciben un diagnóstico de cáncer de próstata cada año; aunque los avances médicos han transformado el pronóstico de esta enfermedad y han permitido que cada vez más pacientes vivan más tiempo y con mejor calidad de vida, la detección tardía continúa siendo uno de los principales obstáculos para reducir la mortalidad.

“A pesar de ser una enfermedad altamente tratable cuando se detecta a tiempo, sigue siendo la primera causa de mortalidad por tumores malignos en los mexicanos.. más del 50% detecta la enfermedad en una fase avanzada”. Dr. Ricardo Fernández Ferreira, oncólogo especialista en cáncer de próstata en Médica Sur y PEMEX

En el marco del Día Mundial del Cáncer de Próstata, especialistas alertaron que cerca del 70% de los pacientes en México llegan al consultorio cuando la enfermedad ya se encuentra en etapas avanzadas, una situación que limita las opciones terapéuticas y complica el tratamiento.

Panorama del cáncer de próstata en 2026

Foto: Shutterstock//Ilustrativa.

Actualmente, el cáncer de próstata es uno de los principales problemas de salud para la población masculina del país. Se estima que cada año se registran cerca de 26 mil nuevos casos y más de 7 mil fallecimientos relacionados con esta enfermedad.

A pesar de este panorama, los especialistas aseguran que este cáncer ha experimentado una auténtica transformación en los últimos años gracias a la innovación médica. El doctor Ricardo Fernández Ferreira, oncólogo especialista en cáncer de próstata, explicó que hace algunos años los pacientes diagnosticados en etapas avanzadas enfrentaban un panorama mucho más complicado:

“Antes nos llegaba un paciente en etapa avanzada y decíamos que solamente tenía un 30% de probabilidad de vivir cinco años. Hoy en día hay más del 60% de probabilidad de que un paciente siga vivo después de ese periodo”. Dr. Ricardo Fernández Ferreira, oncólogo especialista en cáncer de próstata en Médica Sur y PEMEX

El especialista destacó que incluso existen pacientes que han logrado sobrevivir entre cinco y diez años tras recibir un diagnóstico que anteriormente era considerado prácticamente terminal.

Los nuevos tratamientos contra el cáncer de próstata están cambiando el panorama

Además del aumento en la supervivencia, los tratamientos actuales (como el tratamiento hormal o la medicina de precisión o personalizada) permiten que muchos pacientes mantengan una vida activa, regresen a trabajar e incluso retomen actividades que habían abandonado debido a la enfermedad.

Entre los avances más importantes se encuentran tratamientos de nueva generación dirigidos a bloquear la actividad de las hormonas que favorecen el crecimiento del tumor. Estas alternativas buscan frenar la progresión de la enfermedad y, al mismo tiempo, preservar la calidad de vida de los pacientes.

“Los avances terapéuticos hoy buscan aumentar significativamente la supervivencia global de los pacientes, pero también preservar su calidad de vida”, explicó el doctor Leandro Aldunate, director médico de Johnson & Johnson.

El miedo y los estigmas siguen retrasando los diagnósticos

Foto: Shutterstock//Ilustrativa.

Aunque los avances médicos han mejorado el pronóstico de la enfermedad, los especialistas coinciden en que todavía existen barreras culturales que impiden que muchos hombres se realicen estudios preventivos.

El miedo al tacto rectal, los estigmas relacionados con la masculinidad y la falta de información continúan alejando a miles de personas de las pruebas de detección.

Fernández Ferreira recordó que actualmente la detección inicial puede realizarse mediante un análisis de sangre para medir el antígeno prostático específico (PSA), una prueba sencilla que permite identificar posibles alteraciones.

“El diagnóstico temprano cambia radicalmente el pronóstico del paciente. Cuando detectamos la enfermedad en etapas iniciales, las probabilidades de éxito terapéutico son muy altas”, destacó.

Los especialistas también hicieron énfasis en la importancia de conocer los antecedentes familiares. De acuerdo con Fernández Ferreira, los hombres que tienen un padre, abuelo o hermano diagnosticado con cáncer de próstata presentan un riesgo significativamente mayor de desarrollar la enfermedad.

En estos casos, las revisiones deben comenzar desde los 40 años, una década antes de la edad recomendada para la población general.

Finalmente, los expertos insistieron en que la combinación de detección temprana, seguimiento médico oportuno y acceso a tratamientos innovadores puede marcar la diferencia entre una enfermedad potencialmente mortal y una condición controlable que permita a los pacientes mantener una buena calidad de vida durante años.

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