Esquiador pierde un esquí en pleno vuelo y logra un aterrizaje histórico sobre un solo pie: video

Esquiador sorprende con maniobra en el aire. Foto: AFP

El esquiador austríaco Matej Svancer protagonizó una de las maniobras más impresionantes de la temporada al perder uno de sus esquís en pleno aire y aun así conseguir un aterrizaje exitoso apoyándose en un solo pie. El episodio ocurrió durante la final del Laax Open el pasado sábado 17 de enero, competencia celebrada en Suiza como parte del calendario de la Freeski World Cup.

El incidente se dio en el segundo intento del joven esquiador de 21 años, considerado una de las grandes promesas del freestyle internacional.

Al tomar impulso desde la rampa para ejecutar su salto, uno de sus esquís se desprendió inesperadamente, saliendo disparado mientras Svancer ya se encontraba suspendido en el aire, en ese instante, cualquier error podía haber terminado en una fuerte caída o una lesión grave.

Lejos de entrar en pánico, Svancer mostró una frialdad y control técnico extraordinarios. Con un solo esquí, el austríaco decidió completar la maniobra y ejecutó una rotación de 1080 grados, es decir, tres giros completos en el aire.

Lo más sorprendente llegó en el descenso, el atleta logró estabilizar su cuerpo y aterrizar limpiamente con un solo pie, manteniendo el equilibrio hasta detenerse por completo.

Las reacciones no se hicieron esperar, pues el público presente en Laax estalló en aplausos, mientras los comentaristas calificaban la acción como una de las aterrizadas más increíbles vistas en una competencia oficial.

Las imágenes del salto comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde usuarios y expertos destacaron la capacidad del esquiador para reaccionar en una situación límite que normalmente habría terminado en caída.

A pesar del imprevisto, el resultado deportivo también fue notable, Matej Svancer finalizó en el segundo lugar de la competencia, solo por detrás del noruego Birk Ruud, consolidándose en el podio de una de las pruebas más importantes del circuito. El hecho de haber conseguido ese resultado tras perder parte de su equipo elevó aún más el impacto del momento.

Aterrizar con un solo esquí es una acción extremadamente compleja en el freestyle, ya que reduce drásticamente el equilibrio y el margen de error. La decisión de continuar el salto, en lugar de abortarlo, evidenció el control técnico y la confianza del atleta en una situación de alto riesgo.

Svancer, quien ya había sido reconocido anteriormente por su estilo arriesgado y creativo, sumó así un nuevo capítulo a su carrera, ganándose el reconocimiento internacional no solo por el resultado, sino por la capacidad de adaptación bajo presión.

Para muchos aficionados, la imagen del esquí volando por el aire mientras el atleta aterriza sobre un solo pie quedará como una de las postales más impactantes de la temporada.

El episodio reafirma por qué el freestyle es una de las disciplinas más espectaculares del deporte invernal y por qué figuras como Matej Svancer continúan empujando los límites de lo posible sobre la nieve.

