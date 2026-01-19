Super Bowl LX 2026: Green Day encabezará la ceremonia de apertura

GENERANDO AUDIO...

Green Day abrirá el Super Bowl LX. Foto: AFP | Getty Images

La banda estadounidense Green Day sorprendió en redes sociales tras anunciarse que será la encargada de abrir el Super Bowl LX de la NFL, uno de los eventos deportivos más vistos a nivel mundial. La participación de la agrupación marca una de las sorpresas de la edición número 60 del juego.

El Super Bowl LX se celebrará el domingo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium, ubicado en Santa Clara, California. El espectáculo del medio tiempo estará a cargo del cantante Bad Bunny, mientras que Green Day encabezará la ceremonia de apertura.

Green Day participará en el Super Bowl 60

La agrupación integrada por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool confirmó su participación y expresó su entusiasmo por formar parte de un evento que conmemora 60 años del Super Bowl.

Billie Joe Armstrong, vocalista de la banda, compartió un mensaje a la agencia AP, en el que destacó la relevancia de su presencia en la apertura del encuentro.

“¡Estamos súper emocionados de inaugurar el Super Bowl 60 aquí mismo! Nos honra dar la bienvenida a los MVP que han marcado el deporte y abrir la noche para los aficionados de todo el mundo. ¡A divertirse! ¡A cantar!”, señaló Armstrong.

NFL celebra la historia del Super Bowl con banda local

Por su parte, Tim Tubito, director sénior de eventos y presentaciones de la NFL, explicó que la participación de Green Day forma parte del reconocimiento a la historia del Super Bowl.

El directivo destacó que la liga celebra este aniversario con una banda local, al tiempo que se rinde homenaje a las leyendas de la NFL que han marcado el desarrollo del fútbol americano profesional.

¿Cuándo será la ceremonia de apertura del Super Bowl LX?

Antes del inicio del partido, se llevará a cabo la ceremonia de apertura del Super Bowl LX, que incluirá la interpretación del himno nacional por parte del cantante Charlie Puth.

Además, el evento contará con la colaboración musical de Brandi Carlile y Coco Jones, quienes participarán como invitadas especiales durante la ceremonia previa al juego.

Horario y transmisión del Super Bowl LX en México

De acuerdo con la NFL, la transmisión del Super Bowl LX está programada para iniciar a las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

El evento podrá seguirse en Estados Unidos a través de las siguientes señales:

NBC

Peacock

Universo

Telemundo

La edición 60 del Super Bowl reunirá música y deporte en uno de los escenarios más importantes del entretenimiento global, con Green Day a cargo de la apertura y Bad Bunny encabezando el espectáculo del medio tiempo.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.