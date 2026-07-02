Estados Unidos derrota a Bosnia y Herzegovina para citarse con Bélgica en octavos de final
El USMNT termina el partido con 10 hombres para dar cuenta de los europeos en un partido muy interesante
Estados Unidos logró un avance esperado desde Corea-Japón 2002. El USMNT derrotó 2-0 a Bosnia y Herzegovina en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y aseguró su lugar en los octavos de final, donde enfrentará a Bélgica en un duelo clave dentro de su camino en la Copa del Mundo.
El triunfo llegó con anotaciones de Folarin Balogun y Malik Tillman, en un partido que también presentó complicaciones para el conjunto dirigido por Mauricio Pochettino. El juego tuvo acciones revisadas por fuera de juego, resistencia del conjunto bosnio y la expulsión de Balogun en el segundo tiempo, lo que añadió tensión al cierre del encuentro. LA CRÓNICA COMPLETA AQUÍ.