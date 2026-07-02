Estados Unidos derrota a Bosnia y Herzegovina para citarse con Bélgica en octavos de final

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El USMNT termina el partido con 10 hombres para dar cuenta de los europeos en un partido muy interesante

Estados Unidos avanza a octavos de final del Mundial 2026. | IMÁGENES vía Reuters

Estados Unidos logró un avance esperado desde Corea-Japón 2002. El USMNT derrotó 2-0 a Bosnia y Herzegovina en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y aseguró su lugar en los octavos de final, donde enfrentará a Bélgica en un duelo clave dentro de su camino en la Copa del Mundo.

El triunfo llegó con anotaciones de Folarin Balogun y Malik Tillman, en un partido que también presentó complicaciones para el conjunto dirigido por Mauricio Pochettino. El juego tuvo acciones revisadas por fuera de juego, resistencia del conjunto bosnio y la expulsión de Balogun en el segundo tiempo, lo que añadió tensión al cierre del encuentro. LA CRÓNICA COMPLETA AQUÍ.

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