Agenda completa del Mundial para este jueves 2 de julio: horarios para ver a España, Portugal y más

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Agenda del Mundial para este jueves 2 de julio. Foto: Claro Sports

El Mundial 2026 sigue con su etapa de eliminación directa y este jueves 2 de julio siguen los partidos de dieciseisavos de final, equipos como España, Portugal y Suiza buscarán el pase a los octavos de final.

Si no quieres perderte ningún detalle del torneo, el minuto a minuto, los resultados y la mejor crónica, sigue el Mundial a través de Claro Sports, donde encontrarás todo sobre los juegos de este jueves.

Todos los partidos de este miércoles 2 de julio

España vs Austria

Portugal vs Croacia

Suiza vs Argelia

España vs Austria

España se mide ante Austria en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en un duelo donde la selección española parte como favorita, pero llega con la advertencia de una fase de eliminación directa donde cualquier error puede dejar fuera a una potencia, el encuentro se jugará en Los Ángeles.

La Roja llega con buenas sensaciones después de una fase de grupos sólida y ahora buscará trasladar ese rendimiento al momento más importante del torneo. El equipo dirigido por Luis de la Fuente mantiene una propuesta basada en la posesión, el control del balón y la generación de juego desde sus mediocampistas.

Austria llega con confianza después de conseguir su clasificación en un cierre dramático ante Argelia. El conjunto austriaco empató 3-3 en un partido que definió su pase a la siguiente ronda y demostró capacidad de reacción en momentos de presión.

Será un duelo entre una selección que busca imponer el talento de sus jóvenes figuras y otra que apuesta por intensidad, presión alta y fortaleza física.

Fecha y hora del España vs Austria ¿Cuándo? Jueves 2 de junio 2026

Jueves 2 de junio 2026 ¿A qué hora? 13:00 horas

13:00 horas ¿En dónde? Estadio Los Ángeles

Portugal vs Croacia

Portugal y Croacia protagonizan uno de los cruces más atractivos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El partido se disputará en Toronto y definirá a uno de los equipos que seguirá con vida en el torneo.

Portugal llega con una generación que combina juventud y experiencia, con jugadores capaces de cambiar un partido en cualquier momento.

El equipo dirigido por Roberto Martínez buscará recuperar consistencia en la fase decisiva después de cerrar la fase de grupos como segundo lugar.

Croacia, por su parte, vuelve a aparecer en una ronda eliminatoria después de sus grandes actuaciones recientes, incluyendo su llegada a semifinales en Qatar 2022. La selección balcánica mantiene como una de sus grandes referencias a Luka Modric, quien podría estar disputando otra gran noche mundialista.

Un partido marcado por la experiencia, el manejo del balón y la capacidad de ambos equipos para competir bajo presión.

Fecha y hora del Portugal vs Croacia ¿Cuándo? Jueves 2 de junio 2026

Jueves 2 de junio 2026 ¿A qué hora? 17:00 horas

17:00 horas ¿En dónde? Estadio Toronto

Suiza vs Argelia

Suiza y Argelia se enfrentan en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 con la intención de alcanzar los octavos de final. El duelo se disputará en Vancouver.

La selección suiza llega como un equipo acostumbrado a competir en fases finales. Su fortaleza está en el orden táctico, la disciplina defensiva y la capacidad para cerrar partidos complicados.

Argelia llega con una historia particular en esta Copa del Mundo, después de un empate 3-3 ante Austria que definió su clasificación, logró avanzar como uno de los mejores terceros lugares y ahora tendrá la oportunidad de seguir sorprendiendo.

El conjunto africano cuenta con jugadores de experiencia internacional y buscará aprovechar su velocidad y talento ofensivo para poner en problemas a una Suiza que suele apostar por partidos cerrados.

El ganador de esta llave avanzará a octavos de final y seguirá alimentando el sueño de convertirse en una de las revelaciones del torneo.

Fecha y hora de Suiza vs Argelia ¿Cuándo? Jueves 2 de junio 2026

Jueves 2 de junio 2026 ¿A qué hora? 21:00 horas

21:00 horas ¿En dónde? Estadio Vancouver

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