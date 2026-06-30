Octavos de final del Mundial 2026: resultados y clasificados al momento
Tras concluir los primeros partidos del Mundial 2026, correspondientes a la fase de grupos, quedaron definidos los 32 equipos que siguen en competencia y el panorama rumbo a los octavos de final. La etapa de eliminación directa comenzará una vez finalizada la ronda previa y marcará el inicio del camino hacia el título, donde cada partido será de vida o muerte para las selecciones clasificadas.
Octavos de final del Mundial 2026: así quedó el camino rumbo al título
Los resultados registrados en la fase de grupos dejaron un cuadro con cruces poco habituales. En una parte del bracket aparecen varias selecciones de América y Asia, con enfrentamientos como México vs Ecuador, Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina y Brasil vs Japón, lo que abre la puerta a posibles duelos continentales en las siguientes rondas.
Del otro lado del cuadro se concentraron varias de las principales selecciones europeas. Francia enfrentará a Suecia, Portugal se medirá con Croacia y España jugará ante Austria. Además, la eliminación de Alemania frente a Paraguay y la victoria de Marruecos sobre Países Bajos modificaron el panorama del torneo, dejando fuera a dos de las selecciones que llegaban como favoritas.
Esta distribución también implica que varias potencias de la UEFA quedarán eliminadas antes de las últimas rondas, mientras que un eventual enfrentamiento entre los principales candidatos de América y Europa únicamente podría darse en la gran final del 19 de julio en Nueva York.
Fechas y sedes de los octavos de final del Mundial 2026
Los octavos de final del Mundial 2026 se disputarán del 4 al 7 de julio, con ocho partidos que definirán a las selecciones que avanzarán a la siguiente ronda y seguirán en la pelea por conquistar la Copa del Mundo.
En cuanto a las sedes, Canadá ya no recibirá encuentros durante esta fase. México albergará un solo partido, programado en el Estadio Azteca, mientras que los siete encuentros restantes se jugarán en distintas ciudades de Estados Unidos, país que concentrará todos los partidos desde los cuartos de final y hasta la definición del campeón.
Resultados que faltan:
Martes 30 de junio
- 11:00 horas | Estadio Dallas: Costa de Marfil vs Noruega
- 15:00 horas | Estadio Nueva York/Nueva Jersey: Francia vs Suecia
- 19:00 horas | Estadio Ciudad de México: México vs Ecuador
Miércoles 1 de julio
- 10:00 horas | Estadio Atlanta: Inglaterra vs RD del Congo
- 14:00 horas | Estadio Seattle: Bélgica vs Senegal
- 18:00 horas | Estadio Bahía de San Francisco: Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina
Jueves 2 de julio
- En Los Ángeles (19h00): España – Austria
- En Toronto (23h00 ): Portugal – Croacia
- En Vancouver (03h00): Suiza – Argelia
Viernes 3 de julio
- En Arlington (18h00 GMT, Partido 88): Australia – Egipto
- En Miami (22h00 GMT, Partido 86): Argentina – Cabo Verde
- En Kansas City (01h30 GMT del sábado, Partido 87): Colombia – Ghana
Así se jugarán los octavos de final
Sábado 4 de julio
- 11:00 horas | Estadio de Houston: Canadá vs Marruecos
- 15:00 horas | Estadio de Filadelfia: Paraguay vs Francia/Suecia
Domingo 5 de julio
- 14:00 horas | Estadio de Nueva York/Nueva Jersey: Brasil vs Costa de Marfil/Noruega
- 18:00 horas | Estadio Azteca (CDMX): México/Ecuador vs Inglaterra/RD del Congo
Lunes 6 de julio
- 13:00 horas | Estadio de Dallas: Portugal/Croacia vs España/Austria
- 18:00 horas | Estadio de Seattle: Estados Unidos/Bosnia vs Bélgica/Senegal
Martes 7 de julio
- 10:00 horas | Estadio de Atlanta: Argentina/Cabo Verde vs Australia/Egipto
- 14:00 horas | Estadio de Vancouver: Suiza/Argelia vs Colombia/Ghana