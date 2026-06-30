Octavos de final del Mundial 2026: resultados y clasificados al momento

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“Es un día histórico para Paraguay”, dice Mauricio Magalhaes. FOTO: AFP

Tras concluir los primeros partidos del Mundial 2026, correspondientes a la fase de grupos, quedaron definidos los 32 equipos que siguen en competencia y el panorama rumbo a los octavos de final. La etapa de eliminación directa comenzará una vez finalizada la ronda previa y marcará el inicio del camino hacia el título, donde cada partido será de vida o muerte para las selecciones clasificadas.

Octavos de final del Mundial 2026: así quedó el camino rumbo al título

Los resultados registrados en la fase de grupos dejaron un cuadro con cruces poco habituales. En una parte del bracket aparecen varias selecciones de América y Asia, con enfrentamientos como México vs Ecuador, Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina y Brasil vs Japón, lo que abre la puerta a posibles duelos continentales en las siguientes rondas.

Del otro lado del cuadro se concentraron varias de las principales selecciones europeas. Francia enfrentará a Suecia, Portugal se medirá con Croacia y España jugará ante Austria. Además, la eliminación de Alemania frente a Paraguay y la victoria de Marruecos sobre Países Bajos modificaron el panorama del torneo, dejando fuera a dos de las selecciones que llegaban como favoritas.

Octavos de final del Mundial 2026, al momento: resultados y clasificados de hoy.

Esta distribución también implica que varias potencias de la UEFA quedarán eliminadas antes de las últimas rondas, mientras que un eventual enfrentamiento entre los principales candidatos de América y Europa únicamente podría darse en la gran final del 19 de julio en Nueva York.

Fechas y sedes de los octavos de final del Mundial 2026

Los octavos de final del Mundial 2026 se disputarán del 4 al 7 de julio, con ocho partidos que definirán a las selecciones que avanzarán a la siguiente ronda y seguirán en la pelea por conquistar la Copa del Mundo.

En cuanto a las sedes, Canadá ya no recibirá encuentros durante esta fase. México albergará un solo partido, programado en el Estadio Azteca, mientras que los siete encuentros restantes se jugarán en distintas ciudades de Estados Unidos, país que concentrará todos los partidos desde los cuartos de final y hasta la definición del campeón.

Resultados que faltan:

Martes 30 de junio

11:00 horas | Estadio Dallas: Costa de Marfil vs Noruega

Costa de Marfil vs Noruega 15:00 horas | Estadio Nueva York/Nueva Jersey: Francia vs Suecia

Francia vs Suecia 19:00 horas | Estadio Ciudad de México: México vs Ecuador

Miércoles 1 de julio

10:00 horas | Estadio Atlanta: Inglaterra vs RD del Congo

Inglaterra vs RD del Congo 14:00 horas | Estadio Seattle: Bélgica vs Senegal

Bélgica vs Senegal 18:00 horas | Estadio Bahía de San Francisco: Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina

Jueves 2 de julio

En Los Ángeles (19h00): España – Austria

En Toronto (23h00 ): Portugal – Croacia

En Vancouver (03h00): Suiza – Argelia

Viernes 3 de julio

En Arlington (18h00 GMT, Partido 88): Australia – Egipto

En Miami (22h00 GMT, Partido 86): Argentina – Cabo Verde

En Kansas City (01h30 GMT del sábado, Partido 87): Colombia – Ghana

Así se jugarán los octavos de final

Sábado 4 de julio

11:00 horas | Estadio de Houston: Canadá vs Marruecos

Canadá vs Marruecos 15:00 horas | Estadio de Filadelfia: Paraguay vs Francia/Suecia

Domingo 5 de julio

14:00 horas | Estadio de Nueva York/Nueva Jersey: Brasil vs Costa de Marfil/Noruega

Brasil vs Costa de Marfil/Noruega 18:00 horas | Estadio Azteca (CDMX): México/Ecuador vs Inglaterra/RD del Congo

Lunes 6 de julio

13:00 horas | Estadio de Dallas: Portugal/Croacia vs España/Austria

Portugal/Croacia vs España/Austria 18:00 horas | Estadio de Seattle: Estados Unidos/Bosnia vs Bélgica/Senegal

Martes 7 de julio