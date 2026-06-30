¿Dónde nació el futbol en México? La rivalidad entre Pachuca y Real del Monte revive con el Mundial

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En Hidalgo surgió el futbol de México. Foto: Getty images | Ilustrativa

Una pequeña localidad minera se convirtió en destino turístico por su abolengo futbolero en México, pero una ciudad vecina reivindica el mismo legado.

El futbol es el deporte nacional de México. El Mundial 2026 que se celebra y el éxito inicial de la Selección Mexicana han llevado a un país de aficionados incondicionales a salir a las calles para protagonizar celebraciones multitudinarias que, en algunos casos, han rayado en lo insólito.

Los orígenes de ese fervor se remontan a una región montañosa situada a unas dos horas al noreste de la Ciudad de México. Fue allí donde los mineros de Cornualles, Inglaterra, que llegaron a principios del siglo XIX para rescatar y modernizar la industria minera mexicana en el estado de Hidalgo, introdujeron el futbol.

Sin embargo, la ubicación exacta del nacimiento de este deporte en el país, en una zona conocida como la “Pequeña Cornualles de México”, cambia según a quién se le pregunte. En Mineral del Monte, un pueblo de 16 mil habitantes, situado a unos 2 mil 700 metros sobre el nivel del mar y que aún conserva vestigios de la influencia de Cornualles, diversas placas y pinturas junto a una antigua mina de plata, cerca de la plaza principal, conmemoran su lugar en la historia.

“El futbol en México nació en un lugar cerca del cielo: Real del Monte”, reza una de las pinturas, utilizando el nombre que los colonizadores españoles dieron al pueblo y que muchos continúan usando. Muy cerca, una placa asegura que el primer partido se disputó en los patios de la mina Dolores.

Hay otros recuerdos distribuidos por la localidad: una de las panaderías más grandes, donde venden pastes al estilo de Cornualles (empanadas de carne y papa adaptadas con rellenos mexicanos como mole o frijoles), presume en su entrada que el pueblo es la “cuna del futbol mexicano”. En un callejón dedicado a la tradición futbolística también puede leerse que el sitio es “la semilla y raíz del futbol en México”. Diversas publicaciones de los últimos años han retomado estas afirmaciones.

¿Dónde nació realmente el futbol en México?

No todos comparten esa versión.

Sharron Schwartz, historiadora especializada en la migración de habitantes de Cornualles hacia Latinoamérica, explicó que, aunque los mineros llegaron por primera vez en 1824, inicialmente introdujeron el críquet, ya que el futbol no se formalizó en Inglaterra sino hasta la década de 1860.

De acuerdo con Schwartz, el primer partido del que existe registro en México se jugó en 1889, en Pachuca, capital de Hidalgo, ubicada a unos 30 minutos de Mineral del Monte. Posteriormente, esa ciudad se convirtió en la sede del primer club de futbol del país.

Ese primer encuentro enfrentó a trabajadores de una mina de Pachuca y de la mina de Mineral del Monte, una rivalidad que, según la historiadora, replicaba las disputas entre comunidades mineras de Cornualles.

“Y solo sabemos de ese partido porque derivó en una pelea y varios de los mineros terminaron ante el tribunal de Pachuca”, relató en una entrevista telefónica.

Por su parte, Belem Oviedo Gámez, directora del Archivo Histórico y Museo Minero de Pachuca, afirmó que “en todo el archivo no existe registro de una cancha o de un partido de futbol” celebrado en la mina Dolores.

Una historia respaldada por la tradición oral

Esa, sin embargo, no es la historia que han transmitido durante generaciones los habitantes de Mineral del Monte.

Edmundo Méndez Tejeda, alcalde del municipio y cuya familia se dedica a la venta de pastes, aseguró que desde niño escuchó de sus padres y otros vecinos que los patios de la mina Dolores fueron el escenario del primer partido de futbol en México. Otros habitantes afirmaron haber recibido la misma versión de sus abuelos y familiares.

Aunque nadie pudo presentar pruebas documentales de esa afirmación, insistieron en que su pueblo ocupa un lugar legítimo dentro de la historia del futbol mexicano.

“Pues sí, efectivamente Pachuca es la cuna, pero antes de la cuna está el nacimiento. ¿Y dónde nace el futbol? En Real del Monte”, sostuvo Méndez Tejeda, de 45 años.

En 2014, el Congreso del Estado de Hidalgo declaró oficialmente a Pachuca como la cuna del futbol mexicano y sede del primer partido disputado en el país. La ciudad también alberga el Salón de la Fama Internacional del Futbol.

Giovanni Romero López, quien encabeza un consejo dedicado a preservar la historia futbolística de Mineral del Monte, calificó aquella decisión como “desgraciadamente lamentable” y la comparó con un arbitraje de “mala fe”.

“No defendieron al Real como lo tenían que haber defendido”, afirmó, al recordar que numerosas figuras del futbol, entre ellas Diego Maradona, han visitado la localidad. También destacó la visita del entonces príncipe de Gales, hoy rey Carlos III, en 2014.

Rosa María Durán Mejía, empresaria y presidenta de un consejo de patrimonio cultural de Real del Monte-Cornualles, reconoció que la defensa de esta versión histórica descansa principalmente en la tradición oral heredada por su bisabuelo y no en evidencia documental suficiente para desmentir a Pachuca.

“Es divertido porque nos damos cuenta de lo complejo que somos como seres humanos al querer tener siempre la razón”, comentó.

Turismo, identidad y una rivalidad que sigue viva por el futbol

El alcalde explicó que administraciones anteriores nunca concluyeron el pequeño museo dedicado a la historia futbolística del pueblo, por lo que actualmente un grupo local administra una galería privada.

Tanto él como Romero López trabajan para fortalecer el legado deportivo de Mineral del Monte, mediante proyectos como un monumento a un futbolista elaborado con llaves antiguas donadas por habitantes y fundidas en metal, así como un balón metálico con la inscripción “cuna del futbol mexicano”, el mismo título que ostenta Pachuca.

Para Sharron Schwartz, la rivalidad entre ambas localidades nunca desapareció desde aquel primer encuentro.

“Y esa rivalidad es lo que permitió que el futbol floreciera en primer lugar”, señaló.

Aunque el alcalde minimizó las diferencias, Romero López aseguró que “siempre ha habido peleas entre el Real y los pachuqueños”.

Mientras el Mundial se disputa en México, Schwartz, originaria de Cornualles, celebró la influencia que esa pequeña región inglesa tuvo en el desarrollo del futbol mexicano, aunque consideró que las afirmaciones de Mineral del Monte “se han disparado un poco”.

Las últimas minas del pueblo cerraron hace dos décadas, por lo que la comunidad se reinventó como un importante destino turístico y actualmente forma parte del programa Pueblos Mágicos de la Secretaría de Turismo.

La historiadora reconoció el éxito de esa transformación y elogió los vínculos culturales con Cornualles, aunque expresó su desacuerdo con el uso comercial de una historia que, a su juicio, carece de sustento documental.

Según Méndez Tejeda, al menos el 80% de la economía local depende del turismo. Cada fin de semana llegan, en promedio, 30 mil visitantes, principalmente del área metropolitana de la Ciudad de México, lo que representa alrededor de 1.5 millones de personas al año.

El alcalde subrayó que los pastes, las antiguas minas, la arquitectura y la historia de la localidad siguen siendo sus principales atractivos, por encima de la disputa sobre el origen del futbol mexicano.

Mineral del Monte conserva minas históricas, un colorido paisaje urbano y un cementerio de Cornualles del siglo XIX, donde todas las tumbas, excepto una, miran hacia Inglaterra. Las banderas de Cornualles, Inglaterra, Reino Unido y México ondean por distintos puntos del pueblo.

Para Sharron Schwartz, la mejor manera de honrar esa historia sería que Real del Monte y Pachuca, en lugar de competir, reivindicaran juntos que la llamada “Pequeña Cornualles de México” fue el verdadero lugar donde nació el futbol mexicano.

Autor: James Wagner

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