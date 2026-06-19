¡Estados Unidos vence a Australia con el ‘dosacero’ para mantener vivo el sueño en el Mundial 2026!

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Salvo que pase una catástrofe, la selección de los Estados Unidos está cerca de amarrar su pase a la siguiente ronda de la Copa del Mundo 2026

Estados Unidos vence a Australia | Reuters

Estados Unidos dio un paso prácticamente decisivo hacia los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras vencer 2-0 a Australia en Seattle, incluso sin su principal figura, Christian Pulisic, ausente por lesión. El equipo dirigido por Mauricio Pochettino resolvió el partido con eficacia desde el inicio: un autogol de Cameron Burgess al minuto 11 abrió el marcador tras una jugada por banda de Folarin Balogun, mientras que antes del descanso Alex Freeman firmó el 2-0 definitivo en una acción a balón parado que inicialmente fue anulada, pero validada por el VAR.

Con este triunfo, Estados Unidos suma seis puntos y encadena una racha histórica al ganar sus dos primeros partidos de un Mundial por primera vez en casi un siglo, lo que lo deja muy cerca de asegurar el liderato de su grupo y la clasificación. Australia, por su parte, se mantiene con tres unidades y se jugará su continuidad en la última jornada ante Paraguay, mientras que el equipo estadounidense ya empieza a proyectar posibles cruces en la siguiente fase dependiendo de los resultados del resto de grupos. Para más información da click en el siguiente enlace.

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