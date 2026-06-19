Agenda completa del Mundial para este sábado 20 de junio: horarios para ver a Alemania y más

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La agenda mundialista de este sábado 20 de junio. Foto: Claro Sports

El Mundial 2026 ya está tomando forma y la emoción sigue con los partidos de la Fase de Grupos en la segunda jornada, ahora corresponde al Grupo E y el F, en los que están Países Bajos, Japón, Alemania, Ecuador, entre otros.

Las actividades de este sábado incluyen cuatro partidos que arrancarán a partir de las 11:00 horas, tiempo del centro de México. Sigue toda la información del torneo en Claro Sports.

Todos los partidos del Mundial de este sábado 20 de junio

Países Bajos vs. Suecia

Alemania vs. Costa de Marfil

Ecuador vs. Curazao

Tunez vs. Japón

Los partidos de esta jornada sabatina serán en Houston, Toronto, Kansas y Monterrey.

Hora y lugar de los partidos del Mundial de este sábado 20 de junio

Países Bajos vs. Suecia

Países Bajos llega a su segundo partido del Mundial 2026 con la presión de conseguir su primera victoria después de empatar 2-2 ante Japón en su debut. La “Naranja Mecánica” dejó dudas en algunos momentos del encuentro y ahora necesita sumar de a tres para no complicar su camino dentro del grupo.

Suecia, en cambio, llega con mucha confianza después de golear 5-1 a Túnez en su presentación. Los europeos mostraron contundencia ofensiva y se colocaron como uno de los equipos mejor posicionados del sector tras la primera jornada.

El duelo será clave para definir el rumbo del grupo, pues Países Bajos busca recuperar terreno mientras Suecia intentará mantener su ventaja.

Fecha y hora del Países Bajos vs. Suecia ¿Cuándo? Sábado 20 de junio 2026

Sábado 20 de junio 2026 ¿A qué hora? 11:00 horas

11:00 horas ¿En dónde? Estadio Houston

Alemania vs. Costa de Marfil

Alemania llega a este partido como uno de los equipos que mejor inició el Mundial 2026 después de golear 7-1 a Curazao en su debut. Los dirigidos por Julian Nagelsmann mostraron una gran capacidad ofensiva y confirmaron su etiqueta de candidato al título.

Costa de Marfil también comenzó con una victoria importante tras derrotar 1-0 a Ecuador en un partido cerrado. Los africanos demostraron fortaleza defensiva y aprovecharon sus oportunidades para sumar tres puntos.

Ahora ambos equipos se enfrentan en un duelo que puede definir al líder del Grupo E y medir el verdadero nivel de los marfileños ante una potencia mundial.

Fecha y hora del Alemania vs. Costa de Marfil ¿Cuándo? Sábado 20 de junio 2026

Sábado 20 de junio 2026 ¿A qué hora? 14:00 horas

14:00 horas ¿En dónde? Estadio Toronto

Ecuador vs. Curazao

Ecuador llega a la segunda jornada con la necesidad de reaccionar después de perder 1-0 ante Costa de Marfil en su debut. La “Tri” tuvo dificultades para encontrar espacios en ataque y buscará corregir detalles para mantenerse con vida en el Grupo E.

Curazao, por su parte, también busca levantarse luego de caer 7-1 ante Alemania en su primer partido mundialista. A pesar del resultado, el equipo caribeño vive un momento histórico al disputar su primera Copa del Mundo y buscará competir en sus últimos encuentros.

El partido representa una oportunidad importante para ambos equipos, que necesitan sumar para seguir con posibilidades de avanzar.

Fecha y hora del Ecuador vs. Curazao ¿Cuándo? Sábado 20 de junio 2026

Sábado 20 de junio 2026 ¿A qué hora? 18:00 horas

18:00 horas ¿En dónde? Estadio Kansas City

Túnez vs. Japón

Túnez llega golpeado a este encuentro después de caer 5-1 ante Suecia en su debut mundialista. El conjunto africano deberá mejorar principalmente en defensa si quiere recuperar puntos dentro del Grupo F.

Japón, por otro lado, llega motivado tras rescatar un empate 2-2 frente a Países Bajos en un partido donde mostró intensidad y capacidad para competir contra una selección de mayor tradición.

Los asiáticos buscarán aprovechar este momento para acercarse a la clasificación, mientras que Túnez necesita sumar para evitar quedar rezagado en la pelea.

Fecha y hora del Túnez vs. Japón ¿Cuándo? Sábado 20 de junio 2026

Sábado 20 de junio 2026 ¿A qué hora? 22:00 horas

22:00 horas ¿En dónde? Estadio Monterrey

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