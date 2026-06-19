Raúl “Tala” Rangel, el niño que vendía pan en Jalisco ahora es el héroe de México en el Mundial

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Raúl “Tala” Rangel, el nuevo héroe de México en el Mundial | Foto: Reuters

Raúl “Tala” Rangel, portero titular de la Selección Mexicana, fue el héroe del Tricolor en el partido contra Corea del Sur de este jueves 18 de junio. A pesar de la incertidumbre por ser su primer Mundial, el arquero de Chivas fue clave para el segundo triunfo consecutivo de México y para amarrar el liderato del Grupo A.

José Raúl Rangel Aguilar creció en Zapotlán el Grande, un municipio alejado de la zona metropolitana de Guadalajara en donde trabajó como panadero, carnicero y vendedor de cocos, según el documental “Raúl Rangel: Del debut con Chivas y una fractura, a Selección Mexicana“.

¡EL TALA SE VISTIÓ DE HÉROE!🧤🇲🇽



Cuando México más lo necesitó, Raúl 'Tala' Rangel apareció con una actuación gigante para sostener el resultado y convertirse en una de las figuras del triunfo ante Corea del Sur. 😮‍💨



📸: @alejandrasua pic.twitter.com/xO3m5CQPNO — Claro Sports (@ClaroSports) June 19, 2026

Raúl “Tala” Rangel, de panadero a ser titular con México en el Mundial

Su familia contó que, desde su infancia, Raúl creció viendo futbol por televisión, decretando que algún día jugaría para el Club Deportivo Guadalajara y la Selección Mexicana, algo que terminaría pasando.

Cabe destacar que su infancia estuvo marcada por una hiperactividad que lo llevó a practicar deporte desde pequeño y un entorno marcado por carencias económicas, en un núcleo familiar de bajos recursos.

Asimismo, el documental del portal Mediotiempo señaló que Raúl “Tala” Rangel creció con la ausencia de una figura paterna, lo cual lo llevó a trabajar desde temprana edad para costar sus estudios.

A los 10 años, José Raúl entró a trabajar en la panadería La Reja, en Ciudad Guzmán, donde barrió y lavó utensilios antes de amasar pan; posteriormente, alternó sus estudios mientras trabajaba como repartidor de carnicería, fabricante de ladrillos y vendedor de cocos junto a su abuelo.

Los inicios del “Tala” en el futbol y su llegada a Chivas

A pesar de su vínculo actual con Chivas, su aventura en el futbol comenzó muy joven en un equipo local de Ciudad Guzmán llamado América debido a que la región carecía escuelas oficiales del Rebaño Sagrado.

El joven Raúl Rangel recibió la oportunidad de iniciarse formalmente en el futbol a la vieja usanza de Jorge Campos, alternando la posición de delantero antes de encontrar su posición debajo de los tres palos, de acuerdo con el documental.

Luego de destacar en visorías locales en su ciudad natal, el profesor Gustavo Sedano batalló para contactarlo hasta que finalmente logró comunicarse con la madre del “Tala” para invitarlo formalmente a las Chivas de Guadalajara.

A los 17 años, empacó su maleta para mudarse a la gran ciudad tapatía e incorporarse a Verde Valle, en donde está la casa club de los rojiblancos. Y aunque el sueño estaba cerca, el proceso de adaptación fue difícil para él y su familia.

El proceso formativo y la consolidación en inferiores

“Tala” Rangel se integró a las categorías inferiores de Chivas en un grupo de 60 jóvenes y, aunque inicialmente mostró un carácter serio, eventualmente logró adaptarse a sus compañeros, de acuerdo con “Raúl Rangel: Del debut con Chivas y una fractura, a Selección Mexicana“.

El novato Raúl destacaba por ser alto y delgado, además de su disposición de aprender cuando llegó a la categoría sub-20, en donde se coronaría campeón de la división como portero titular.

Su formación terminó cuando fue llamado a Tapatío, filial de Guadalajara en la Liga de Expansión, en donde tuvo actuaciones destacadas que llamaron la atención de Veljko Paunovic, entonces entrenador de los rojiblancos y que hoy dirige a su natal Serbia.

¿Cómo fue el debut de Raúl “Tala” Rangel con Chivas?

Luego de años esperando su oportunidad en primera división, el entrenador apodado como “Pauno” le dio su primera oportunidad en la Liga MX el 1 de octubre en la jornada 10 del Apertura 2023, en el empate de 1-1 contra los Diablos Rojos de Toluca.

El documental de Mediotiempo reveló que su debut profesional se manejó de forma confidencial, notificando a su familia mediante un mensaje de texto apenas la mañana del encuentro en el Estadio Nemesio Díez en el Estado de México.

Raúl “Tala” Rangel ocupó el lugar que, hasta ese momento, ocupaba Miguel Jiménez, quien había sido titular durante todo el torneo, pero que había sido objeto de críticas por parte de aficionados y periodistas.

A pesar de su juventud, la directiva y el cuerpo técnico rojiblanco decidieron respaldar al arquero, argumentando que su valentía y capacidad demostradas en Verde Valle justificaban plenamente la titularidad, de acuerdo con el documental.

Aquel partido en “El Infierno” se vio marcado por oportunas intervenciones en el primer tiempo, ayudando a que Chivas sacara un empate contra Toluca.

Una lesión amenazó sus sueños con Chivas y México

El debut de Raúl “Tala” Rangel fue una fantasía efímera, pues recibió su segunda titularidad una semana después en el Clásico Tapatío contra Atlas en el Estadio Akron, partido que se vio marcado por una lesión que lo alejó de las canchas.

En el transcurso del partido, el arquero mexicano sufrió un fuerte e impactante choque accidental con su compañero Antonio “Pollo” Briseño, lo que le provocó una delicada fractura de pómulo.

La gravedad de la lesión obligó a su traslado inmediato a urgencias y a una posterior intervención quirúrgica, manteniéndolo alejado de las canchas durante el resto del Apertura 2023.

A pesar de la incertidumbre familiar, el cuerpo técnico le aseguró que mantendría la puerta abierta y la titularidad una vez concluido su proceso de recuperación.

Tras superar satisfactoriamente la rehabilitación, el “Tala” Rangel recuperó su puesto en el arco de Chivas en la Jornada 1 del Clausura 2024 en el encuentro de los rojiblancos contra Santos.

A partir de ese momento, no volvió a soltar la titularidad con Guadalajara y comenzó a ganarse el llamado a la Selección Nacional de México.

Raúl “Tala” Rangel, desde su debut con el Tricolor hasta su primer Mundial

Jaime “Jimmy” Lozano fue el primer entrenador que le dio una oportunidad con la Selección Nacional de México, pues lo incluyó en la lista para la Copa América de 2024 junto a Luis Ángel Malagón y Julio González.

El arquero de Chivas no participó en el torneo sudamericano; sin embargo, su debut sucedió el 5 de junio de 2024 en un partido amistoso previo que el Tricolor perdió contra Uruguay por marcador de 4-0.

Raúl “Tala” Rangel volvió a jugar hasta septiembre de ese año, en la victoria de 3-0 de México sobre Nueva Zelanda, en el primer partido de Javier Aguirre como entrenador de la Selección Mexicana tras la destitución de Lozano.

Cabe destacar que “El Vasco” ha tenido al “Tala” como un elemento habitual de sus convocatorias desde que asumió la dirección técnica del Tricolor; sin embargo, desde la Copa Oro de 2025 fue el suplente habitual de Luis Ángel Malagón.

El arquero de América apuntaba a ser el titular de la Selección Mexicana en el Mundial de 2026; sin embargo, en marzo de este año, Malagón sufrió una ruptura del tendón de Aquiles durante la victoria del América por 1-0 ante Philadelphia Union en la Copa de Campeones de la Concacaf.

Luis Ángel Malagón tuvo que ser operado y quedó fuera definitivamente de la Copa del Mundo, abriéndole la puerta a Raúl “Tala” Rangel, quien se encontraba en su mejor momento con Chivas.

Se cumplió el sueño mundialista para Raúl “Tala” Rangel

Una de las posiciones que generó debate antes del Mundial de 2026 en torno a la Selección Mexicana fue la portería, pues aunque Raúl “Tala” Rangel era titular indiscutible en las Chivas de Diego Milito, el nombre de Guillermo Ochoa estaba en el aire.

“Tala” era un elemento fundamental en el esquema del equipo que fue líder de la Liga MX hasta la última jornada, dando seguridad a la zaga rojiblanca durante casi 16 jornadas hasta que tuvo que concentrar con México y no jugar la Liguilla.

Por su parte, Memo Ochoa llegaba con la carta de que era el único de los tres porteros convocados que juega en Europa, en la Liga de Chipre. A pesar de errores constantes, el hecho de que jugaría su sexto mundial lo ponía como candidato natural.

Finalmente, Raúl “Tala” Rangel le ganó la carrera por la portería a Francisco Guillermo Ochoa Magaña, quien está ocupando el papel del líder en el vestidor tricolor.

El arquero de las Chivas tuvo un debut dubitativo en el Mundial de 2026, pues tuvo una salida en falso que fue señalada por aficionados y periodistas; sin embargo, se redimió y mostró seguridad en el segundo partido contra Corea del Sur.

Cerca del minuto 90 de las acciones, un jugador coreano remató con la cabeza en el área chica mexicana y Rangel fue exigido al máximo para sacar lo que sería el 1-1 que dejaría a ambas escuadras empatadas en puntos en la cima del Grupo A.

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