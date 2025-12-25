GENERANDO AUDIO...

Se inició en el deporte jugando futbol americano. Foto: Gettyimages

Juan Carlos Cabrera Pérez, exremero olímpico mexicano y medallista en competencias continentales, falleció a la edad de 34 años de edad, según anunció Federación Mexicana de Remo (FMR) este miércoles sin ofrecer mayores detalles sobre la fecha de su muerte.

“Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento de nuestro atleta y entrenador Juan Carlos Cabrera Pérez, descanse en paz”. Federación Mexicana de Remo

Hasta el momento, las autoridades deportivas no han informado oficialmente la causa de su fallecimiento; sin embargo, de acuerdo a la prensa local, podría estar relacionada con un evento cerebrovascular, de acuerdo con Claro Sports.

Cabrera Pérez fue uno de los representantes más constantes del remo tricolor durante más de una década, participando en eventos internacionales, consolidando una carrera marcada por resultados históricos para México.

¿Quién fue Juan Carlos Cabrera, atleta mexicano que murió a los 34 años?

Nacido en la Ciudad de México, Juan Carlos Cabrera no inició su trayectoria deportiva en el remo; pues durante su juventud practicó futbol americano, disciplina que influyó en su desarrollo físico y competitivo. Fue hasta 2009 cuando decidió integrarse al remo.

En 2012, con 21 años, se convirtió en el primer mexicano en ganar un campeonato mundial de remo bajo techo, resultado que colocó a México en el radar de esta disciplina.

El punto más alto de su carrera llegó con su participación en los Juegos Olímpicos de Río, Brasil, 2016, donde compitió en la prueba de scull individual y finalizó en la octava posición, resultado que lo ubicó entre la élite mundial.

Además, Juan Carlos Cabrera sumó múltiples preseas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz 2014 y Barranquilla 2018, y obtuvo medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Lima, Peru, 2019.

