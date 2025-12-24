¿Los Patriotas ahora son dueños del América? Así lo explica un experto

GENERANDO AUDIO...

¿Los Patriotas son dueños del América? Foto: Shutterstock

Tras el anuncio de una nueva sociedad estratégica del Club América, surgió una ola de versiones que aseguraban que los New England Patriots y la familia Kraft, se habían convertido en dueños del equipo azulcrema, sin embargo, esta información es incorrecta.

De acuerdo con Iván Pineda, experto en el Club América y analista que cubre al equipo en Estados Unidos desde hace más de ocho años, los Patriots no son dueños del América ni poseen ningún porcentaje del club.

“Eso es sencillamente incorrecto”, señala Pineda, quien explica que la confusión se originó por una mala interpretación del comunicado oficial del club y la mención de empresas vinculadas al ecosistema deportivo de Estados Unidos.

¿Quién sí invirtió en el Club América?

El especialista detalla que Ollamani, grupo propietario del América, creó una nueva empresa llamada Grupo Águilas, que concentra al club, el Estadio Banorte (antes Azteca) y los terrenos que lo rodean. Posteriormente, este grupo vendió el 49% de Grupo Águilas a la firma estadounidense de capital de crecimiento General Atlantic, manteniendo el control mayoritario.

Pineda aclara que la cifra de 490 millones de dólares que circuló en redes no corresponde a la inversión, sino a la valoración total de los activos involucrados. La inversión real ronda los 240 millones de dólares, correspondientes al 49% adquirido por General Atlantic.

¿Y qué tiene que ver Kraft Analytics Group?

La mención de Kraft Analytics Group (KAGR) fue otro de los puntos que detonó la confusión. Según el experto, esta empresa fue contratada por General Atlantic por su experiencia en análisis deportivo y tecnología, y no como inversionista del Club América.

“En ningún momento se menciona que la familia Kraft esté invirtiendo en el Club América. Esa conexión fue creada por medios que intentaron atar cabos sin relación”, explica Pineda.

El comunicado del América destaca la experiencia de KAGR con organizaciones como los New England Patriots y el Gillette Stadium únicamente como referencia de su trayectoria.

¿En qué se usará el dinero?

Contrario a lo que muchos aficionados esperan, el especialista advierte que el dinero no se destinará directamente a fichajes. De acuerdo con el comunicado oficial, los recursos servirán para dar flexibilidad financiera a Ollamani, lo que incluye pago de dividendos, reducción de deuda e inversión en proyectos clave, como la remodelación del Estadio Banorte de cara al Mundial de 2026.

“El impacto inmediato de este acuerdo podría no sentirse en la cancha”, apunta Pineda, quien considera que la prioridad actual es cumplir con las exigencias del Mundial.

¿Qué puede cambiar para la afición?

La participación de Kraft Analytics Group podría traducirse en mejoras en la experiencia del aficionado, tecnología, manejo de datos y operaciones comerciales, tanto en México como en Estados Unidos. Para el mercado estadounidense, el experto considera que el América tiene una gran oportunidad de crecimiento, aunque también señala una asignatura pendiente: el fortalecimiento del contenido en inglés.

Por ahora, concluye Pineda, gran parte de los beneficios de esta alianza aún están por verse, pero los primeros resultados podrían empezar a notarse a partir del próximo torneo Clausura.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.