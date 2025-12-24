Navidad con touchdowns: la NFL tendrá tres juegos, horarios y dónde ver

GENERANDO AUDIO...

Los partidos forman parte del arranque de la Semana 17. Foto: Getty Images

La NFL está llegando al final de la temporada regular, sin embargo, este no es factor para que haya menos drama en los emparrillados y por eso, la liga tendrá tres juegos esta Navidad.

Correspondientes a la Semana 17, los tres encuentros prometen un día lleno de emociones y como no habrá mejor pretexto para darle al recalentado y abrir regalos este jueves, te contamos dónde y a qué hora serán los juegos de la triple cartelera.

¿Cuáles son los tres juegos de la NFL en Navidad?

Para arrancar la nueva fecha de la actual campaña, están programados tres juegos para este jueves 25 de diciembre de 2025.

El primero será entre los Dallas Cowboys y los Washington Commanders; posteriormente, los Detroit Lions se medirán ante los Minnesota Vikings y, para finalizar, los Kansas City Chiefs se enfrentarán a los Denver Broncos.

¿A qué hora y dónde serán los partidos?

Conforme el horario del centro de México, los encuentros de la NFL en Navidad están programados de la siguiente manera:

Dallas Cowboys vs. Washington Commanders, en punto de las 12:00 horas , en el FedExField, en Landover, Maryland

, en el FedExField, en Landover, Maryland Detroit Lions vs. Minnesota Vikings, a las 15:30 horas , en el Bank Stadium, en Minneapolis, Minnesota

, en el Bank Stadium, en Minneapolis, Minnesota Para cerrar, Kansas City Chiefs vs. Denver Broncos, a las 19:15 horas, en el Arrowhead Stadium

¿Dónde se transmitirá los partidos de Navidad de la NFL?

Como señala la NFL México, el partido entre los Dallas Cowboys y los Washington Commanders se transmitirá por Netflix.

De la misma manera, el encuentro de los Detroit Lions y los Minnesota Vikings también será transmitido por la plataforma de streaming.

Mientras que el partido de Kansas City Chiefs contra los Denver Broncos, en el formato Thursday Night Football, tendrá su transmisión por Fox Sports.

