¿Cuándo empieza el Clausura 2026? Este es el favorito a campeón en la Liga MX, según la IA

La espera terminó para los aficionados al fútbol mexicano, el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX arrancará oficialmente el viernes 9 de enero de 2026 con la Jornada 1 del campeonato, marcando el inicio de un semestre que promete ser intenso y competitivo.

Este calendario fue diseñado teniendo en cuenta la cercanía del Mundial de Fútbol 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá en junio y julio, por lo que la competencia deberá concluir antes de la justa mundialista.

Jornada 1 – 9, 10 y 11 de enero de 2026

Viernes 9 de enero

Tijuana vs América

Atlas vs Puebla

Mazatlán vs Juárez

Sábado 10 de enero

Chivas vs Pachuca

León vs Cruz Azul

Santos Laguna vs Necaxa

Monterrey vs Toluca

Domingo 11 de enero

Pumas UNAM vs Querétaro

Atlético de San Luis vs Tigres UANL

Fechas clave del Clausura 2026

Inicio de la fase regular: 9 de enero de 2026: Atlas vs Puebla abre el torneo.

Jornadas importantes:

Clásico Nacional Chivas vs América: 14 de febrero.



Clásico Joven Cruz Azul vs América: 11 de abril.



América vs Pumas: 21 de marzo.

Fin de la fase regular: 26 de abril de 2026.

Liguilla (playoffs): Comienzan a principios de mayo, con cuartos de final del 6 al 10.

Gran Final: Ida el 21 de mayo y Vuelta el 24 de mayo de 2026.

Una de las novedades para este torneo es que no habrá fase de Play‑In, por lo que los equipos que terminen del 1º al 8º lugar en la tabla al finalizar la fase regular avanzarán directamente a la Liguilla.

Favorito a campeón según la IA y predicciones de datos

Aunque aún no se juegan todos los partidos y los pronósticos pueden cambiar, modelos analíticos y predicciones basadas en datos e IA, combinados con las cuotas que manejan casas de apuestas especializadas en fútbol, ya sitúan a varios equipos como favoritos al título del Clausura 2026:

Principales candidatos a campeón

Toluca – Actual campeón del Apertura 2025 y uno de los equipos con mayor consistencia reciente.



– Actual campeón del Apertura 2025 y uno de los equipos con mayor consistencia reciente. Tigres UANL – Siempre protagonista en liguillas y con plantel sólido.



– Siempre protagonista en liguillas y con plantel sólido. América – Uno de los clubes más exitosos del fútbol mexicano y con fuerte presencia en predicciones de rendimiento.



– Uno de los clubes más exitosos del fútbol mexicano y con fuerte presencia en predicciones de rendimiento. Cruz Azul y Monterrey – También aparecen con probabilidades importantes en mercados de apuestas y análisis anticipados.

En términos generales, Toluca, Tigres y América suelen figurar como los equipos con mayores probabilidades de levantar el título al cierre del Clausura 2026, aunque la naturaleza del fútbol mexicano, con sus muchos clásicos y duelos cerrados, siempre puede dar sorpresas.

Según los modelos de predicción y análisis de datos basados en Inteligencia Artificial, el favorito para levantar el título del Clausura 2026 es Toluca, actual campeón del Apertura 2025 y uno de los equipos con mayor consistencia reciente.

Su plantilla equilibrada y el rendimiento mostrado en torneos recientes lo colocan como el club con más probabilidades de coronarse nuevamente.

Contexto del torneo

Este Clausura 2026 tendrá varios clásicos esperados y servirá como antesala directa al Mundial que se disputa en territorio norteamericano, por lo que equipos y jugadores buscarán consolidarse y mostrarse en óptimas condiciones antes de la competencia global.

Además, con el nuevo formato sin Play‑In y un calendario comprimido para ajustarse al receso mundialista, la planificación y rotación de planteles será clave para los aspirantes al título.

