Futbolista cae al túnel de los vestuarios tras festejar un gol; la anotación fue anulada y terminó saliendo por lesión 

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Jugador de Coritiba se lesiona tras caer en tunel durante festejo Foto: AFP

Fue durante un partido del campeonato de Brasil entre los equipos de Coritiba y Chapecoense que el jugador Jacy Maranhão protagonizó un momento que se ha hecho viral, tras caer en el túnel que conduce a los vestuarios durante el festejo de su gol, anotación que terminó siendo anulada.

El futbolista convirtió el que habría sido el segundo tanto de su equipo y salió corriendo para festejarlo. Sin embargo, durante la celebración saltó la valla publicitaria y cayó en el túnel de acceso a los vestuarios.

¡NO VIO EL TÚNEL! 😱❌⚽



Jacy Maranhão protagonizó un momento insólito en Brasil cuando marcó para el Coritiba 😬



El brasileño decidió festejar saltando la valla de publicidad, y al aterrizar del otro lado cayó dentro del túnel que estaba en el suelo



¿Lo peor de todo? Jacy… pic.twitter.com/mvKHyyZBiq — Claro Sports (@ClaroSports) August 9, 2026

Jugador cae al túnel de acceso a los vestuarios durante festejo

Fue durante un partido del campeonato de futbol de Brasil que el jugador Jacy Maranhão anotó el segundo gol para su equipo, Coritiba, dando el 2 a 0 parcial contra Chapecoense.

Tras esto, el futbolista comenzó un festejo con una aparente dedicatoria, pues se colocó el balón debajo de la camiseta, un gesto que habitualmente se utiliza para anunciar la espera de un hijo o dedicarle el tanto a una mujer embarazada, y señaló hacia las tribunas, hacia donde comenzó a correr.

En el video se observa que uno de sus compañeros intenta agarrarlo en medio de la celebración, pero Jacy saltó la valla y cayó al tunel de acceso al túnel de los vestuarios.

Cabe señalar que esta anotación terminó revisándose y siendo invalidada por existir una posición fuera de lugar durante la jugada.

A pesar del suceso, reportes de medios como La Nación mencionan que el jugador pudo regresar a la cancha, aunque terminó saliendo del campo debido a las molestias producidas por la caida.

Al finalizar el encuentro, el jugador mencionó en entrevista retomada por La Nación: “Mirá, estoy bien. Los defensores no solemos marcar muchos goles, pero cuando lo hacemos… bueno, terminé dejándome llevar un poco por la emoción”.

El momento del accidente del jugador, debido a su eufórico festejo y caída al túnel, además de la anulación del gol, de inmediato se ha hecho viral.

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