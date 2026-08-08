Muere Jorge Messi: Barcelona y Real Madrid envían condolencias a Lionel Messi

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Barcelona y Real Madrid dedican mensaje por muerte de Jorge Messi. Foto: AFP

Barcelona y Real Madrid expresaron sus condolencias por la muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, quien falleció este sábado 8 de agosto a los 68 años en Rosario, Argentina.

Los dos grandes clubes del futbol español, que protagonizaron durante años una de las principales rivalidades deportivas con Messi como figura del Barcelona, publicaron mensajes para acompañar al futbolista argentino y a su familia tras la pérdida.

Barcelona lamenta la muerte de Jorge Messi

El FC Barcelona difundió un comunicado firmado por su presidente y la Junta Directiva, en el que recordó la relación de Jorge Messi con el club y su papel durante las diferentes etapas de la carrera de Lionel.

“El Presidente y la Junta Directiva del FC Barcelona expresan su más sincero pésame por el fallecimiento de Jorge Messi, padre del jugador y leyenda del Barça Lionel Messi, y trasladan en nombre de todo el barcelonismo sus condolencias a la familia Messi”.

El club azulgrana también destacó el vínculo de Jorge Messi con la institución y agradeció la confianza que depositó en el Barcelona durante los primeros años y posteriormente en la etapa de mayor éxito de su hijo.

“El FC Barcelona agradece el compromiso de Jorge Messi con nuestro Club por confiarle los inicios y los años de máximo esplendor de la carrera futbolística de su hijo Leo”.

El mensaje concluyó con: “Descanse en paz”.

Nuestro más sentido pésame. Descanse en paz, Jorge Messi. pic.twitter.com/uwuH9s6dLY — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 8, 2026

Real Madrid también envía sus condolencias a Lionel Messi

El Real Madrid, histórico rival del Barcelona y de Lionel Messi durante su etapa en España, también reaccionó a la muerte de Jorge Messi con un mensaje publicado por el club.

“El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Leo Messi“.

El conjunto blanco expresó además su solidaridad con el futbolista argentino y sus seres queridos.

“Nuestro club quiere mostrar sus condolencias a Leo, a su familia y a todos sus seres queridos. Descanse en paz”.

Comunicado Oficial: fallecimiento de Jorge Messi, padre de Leo Messi. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 8, 2026

Por su parte el actual equipo de Messi, el Inter Miami extendió su apoyo al futbolista con un comunicado en Instagram:

“Nuestro corazón está acompañando a nuestro capitán, Leo, y a toda la familia Messi”, se lee en el comunicado.

Our hearts are with our captain, Leo, and the entire Messi family. pic.twitter.com/nJ3umEpirU — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 8, 2026

¿Quién era Jorge Messi?

Jorge Messi nació en 1958 en Rosario, Argentina, y trabajó como empleado metalúrgico. También fue entrenador de categorías infantiles en el club barrial Grandoli, donde comenzó a dirigir a Lionel cuando el futbolista tenía cuatro años.

A los 13 años, Jorge acompañó a su hijo a España para continuar con su formación en el Barcelona y con el tratamiento que Lionel necesitaba por un déficit de hormona de crecimiento. Durante ese periodo, permaneció junto al futbolista mientras el resto de la familia continuaba en Argentina.

Con el paso de los años, Jorge Messi se convirtió en representante de su hijo y participó en distintas negociaciones relacionadas con su carrera profesional.

También acompañó a Lionel durante sus etapas en el Barcelona, el Paris Saint-Germain y el Inter Miami.

La familia Messi no había difundido hasta el momento un comunicado público sobre el fallecimiento de Jorge Messi. El deceso ocurrió en Rosario, donde permanecía hospitalizado debido a una enfermedad de larga duración.

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