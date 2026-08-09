Romina Hinojosa, primera mexicana en completar el Tour de Francia femenil; Demi Vollering gana por segunda ocasión

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Tour de Francia femenil finalizó este 9 de agosto Foto: AFP

Este 9 de agosto se celebró la etapa final del Tour de Francia femenil, donde la mexicana Romina Hinojosa culminó la jornada en la posición 91, colocándose en el lugar 113 de la clasificación general.

Por su parte, la neerlandesa Demi Vollering se impuso como la ganadora de la clasificación general, ganando la competición por segunda ocasión en su carrera. La ciclista habría logrado conquistar el Tour femenino en 2023, mientras que en 2024 y 2025 subió al podio como segundo lugar.

La mexicana Romina Hinojosa finaliza el Tour de Francia

La ciclista mexicana Romina Hinojosa culminó en el puesto número 113 de la clasificación general entre las 147 participantes que iniciaron la competencia.

Asimismo, logró acumular nueve puntos entre las nueve etapas de la carrera, colocándose en el lugar 44 de esta clasificación.

Cabe mencionar que la sensación mexicana del ciclismo, Isaac del Toro, estuvo presente durante la participación de Romina, donde se le captó apoyándola.

Tour de Francia femenino ya tiene ganadora

Después de recorrer los 1,175 km de las nueve etapas del Tour de Francia femenil, que se dividen en tres etapas llanas, tres con subidas, dos de montaña y un contrarreloj individual, fue la neerlandesa Demi Vollering la ganadora de la competencia.

Demi Vollering (FDJ United – SUEZ) – 28:10:18

(FDJ United – SUEZ) – 28:10:18 Katarzyna Niewiadoma (Canyon SRAM) – +0:08

(Canyon SRAM) – +0:08 Marlen Reusser (Movistar Team) – +1:12

(Movistar Team) – +1:12 Elisa Longo Borghini (Lidl – Trek) – +3:05

(Lidl – Trek) – +3:05 Antonia Niedermaier (Canyon SRAM) – +3:54

(Canyon SRAM) – +3:54 Cédrine Kerbaol (Ceratizit-WNT Pro Cycling) – +4:34

(Ceratizit-WNT Pro Cycling) – +4:34 Paula Blasi (UAE Team L’IMAD) – +5:05

(UAE Team L’IMAD) – +5:05 Dominika Włodarczyk (UAE Team L’IMAD) – +5:46

(UAE Team L’IMAD) – +5:46 Kim Le Court (AG Insurance – Soudal Team) – +6:50

(AG Insurance – Soudal Team) – +6:50 Isabella Holmgren (Lidl – Trek) – +7:54

“Es un sueño ganar este Tour. Pero sobre todo es un sueño vivir esta vida. Nunca habría imaginado vivir esto sobre una bicicleta”, aseguró la ganadora, que se impone por segunda ocasión en la competencia, además de conseguir en los años anteriores (2025 y 2024) el segundo puesto.

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