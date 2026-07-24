Futbolista de Brasil termina con fractura por brutal patada: video

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El jugador sufrió una lesión abierta. Foto: AFP

Gabriel Pec, futbolista brasileño, sufrió una fractura en la tibia izquierda durante su una lesión que lo obligará a pasar por el quirófano y lo mantendrá alejado de las canchas durante varios meses.

El atacante de 25 años apenas disputaba 58 minutos de su primer partido con el club cuando recibió una fuerte entrada por parte del defensor Víctor Gabriel, del Internacional.

Video: futbolista sufre una fuerte patada y termina con fractura que le costará la temporada

🤯‼️ Cruzeiro pagó ¡USD 12M! por Gabriel Pec desde la MLS.



Ayer en su DEBUT SUFRIÓ ESTE PATADÓN que le provocó una FRACTURA EN LA TIBIA.



MALA SUERTE. ⛔️🇧🇷 pic.twitter.com/rhQpCLlrTb — Toque Sports (@ToqueSports) July 24, 2026

El incidente ocurrió el pasado 22 de julio en el minuto 58 del encuentro correspondiente a la jornada 19 del Campeonato Brasileño, disputado en Porto Alegre.

En una jugada dividida, el defensa del Internacional, Víctor Gabriel, llegó con fuerza y golpeó directamente la tibia izquierda de Gabriel Pec, la entrada provocó que el delantero cayera de inmediato al césped mientras pedía asistencia médica.

Las imágenes de la transmisión muestran la pierna del jugador cubierta de sangre tras el impacto. De acuerdo con medios brasileños, la lesión fue expuesta, por lo que incluso pudo observarse el hueso tras la fractura.

El árbitro expulsó a Víctor Gabriel por la acción, aunque primero tuvo que perseguir al defensor para mostrarle la tarjeta roja.

Futbolista será operado y estaría hasta cuatro meses fuera

El equipo Cruzeiro confirmó a medios locales que Gabriel Pec sufrió una fractura de tibia izquierda y que será sometido a cirugía en los próximos días.

El club estima que la recuperación inicial será de 80 a 90 días después de la operación. Posteriormente, el atacante deberá realizar un proceso de fisioterapia, por lo que su regreso a las canchas podría demorarse hasta cuatro meses, dependiendo de su evolución.

La lesión representa un duro golpe económico para el equipo, que recientemente pagó 12 millones de dólares al LA Galaxy, de la MLS, para concretar el fichaje del atacante brasileño.

Tras el partido, Gabriel Pec publicó una historia en su cuenta de Instagram desde la cama de un hospital, donde apareció con ropa médica mientras enviaba un mensaje de tranquilidad.

El futbolista dijo: “Gracias. ¡Dios es bueno! Él tiene el control de todo”, el mensaje fue acompañada de un emoji de corazón y unas manos en señal de oración.

Hasta el momento, el delantero permanece hospitalizado a la espera de la cirugía con la que iniciará su proceso de recuperación.

¿Quién es Gabriel Pec?

Gabriel Pec es un futbolista brasileño de 25 años formado en el Vasco da Gama. En 2024 llegó al LA Galaxy, donde se convirtió en una de las figuras del equipo, desempeño que llevó al Cruzeiro a ficharlo por alrededor de 12 millones de dólares, una de las incorporaciones más importantes del club para la temporada.

Sin embargo, su estreno con el conjunto brasileño terminó de forma inesperada apenas 58 minutos después del silbatazo inicial tras la grave lesión que ahora pone en pausa su campaña.

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