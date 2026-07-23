Ponte la verde: así será el Ciclotón de CDMX con recorrido de 62.5 km para celebrar a México tras el Mundial 2026

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Ponte la verde para el ciclotón. Foto: Cuartoscuro

Luego del Mundial de Futbol 2026, el Instituto del Deporte de la Ciudad de México (INDEPORTE) convocó a los capitalinos a ponerse nuevamente la playera del Tri y participar en una edición especial del Ciclotón de la CDMX, que se realizará este domingo 26 de julio.

A través de sus redes sociales, el organismo invitó a la ciudadanía a sumarse al recorrido con un mensaje que busca mantener vivo el ambiente futbolero.

“Ponte la playera de la Selección y acompáñanos a disfrutar del Ciclotón de julio”, publicó el INDEPORTE.

🚴⚽ ¡Ya salió plancito para este domingo! ❤️



Ponte la playera de la Selección y acompáñanos a disfrutar del Ciclotón de julio. 🇲🇽



🔴Si corres, recuerda hacerlo por la extrema derecha, por tu seguridad y la de todas y todos los participantes.#Ciclotón — Instituto del Deporte de la Ciudad de México (@DeporteCDMX) July 22, 2026

La jornada deportiva se desarrollará de las 8:00 a las 14:00 horas y contará con un circuito de 62.5 kilómetros, que atravesará algunas de las avenidas y monumentos más representativos de la capital, como Paseo de la Reforma, el Monumento a la Revolución, la Glorieta del Ahuehuete, el Ángel de la Independencia y la Fuente de la Diana Cazadora.

Un evento gratuito para toda la familia

Como ocurre cada mes, el Ciclotón será gratuito y no requiere registro previo, los asistentes podrán incorporarse al circuito desde cualquiera de los accesos habilitados durante el recorrido.

Además de bicicletas, el evento está abierto para personas que deseen participar en:

Bicicleta.

Patines.

Patineta.

Patín del diablo.

Caminando.

Corriendo.

El INDEPORTE recordó que quienes participen corriendo deberán hacerlo por la extrema derecha del circuito para facilitar la convivencia con ciclistas y patinadores, además de respetar las indicaciones del personal de apoyo.

Habrá 14 estaciones de servicio

Para brindar apoyo a los asistentes, el recorrido contará con 14 estaciones de servicio, donde habrá distintos servicios como:

Hidratación.

Asistencia mecánica para bicicletas.

Atención médica.

Fisioterapia en algunos módulos.

Los puntos estarán ubicados en:

Calzada de Guadalupe esquina avenida Fortuna.

Paseo de la Reforma esquina Eje 2.

Paseo de la Reforma esquina avenida Juárez.

Glorieta del Ahuehuete.

Glorieta del Ángel de la Independencia.

Paseo de la Reforma esquina Sevilla.

Paseo de la Reforma esquina Julio Verne.

Calle Mazatlán esquina Alfonso Reyes.

Avenida Patriotismo esquina calle 23.

Avenida Río Mixcoac esquina Canova (servicio mecánico).

Avenida Río Churubusco esquina División del Norte.

Avenida Río Churubusco esquina Calzada de La Viga.

Avenida Río Churubusco esquina Oriente 110-Cafetal.

Avenida Juárez esquina calle López.

Recomendaciones para participar

Las autoridades capitalinas recomendaron acudir con equipo de protección, especialmente casco si se participa en bicicleta o patines, mantenerse hidratado y respetar las normas de circulación durante todo el recorrido.

También invitaron a compartir el espacio con respeto, ya que el Ciclotón reúne cada mes a miles de personas de todas las edades que buscan realizar actividad física y disfrutar de las calles de la ciudad sin vehículos motorizados.

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