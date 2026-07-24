Isaac del Toro en el Tour de Francia; el mexicano se mantiene en el Top 3 tras la etapa 19

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Isaac del Toro en el Tour de Francia Foto: Reuters

El Tour de Francia está viviendo sus etapas finales y, en la jornada de este 24 de julio, la clasificación general sigue sin cambios en los primeros puestos, liderados por Tadej Pogacar, seguido por Remco Evenepoel e Isaac del Toro.

El originario de Ensenada también mantiene el maillot blanco, que se le otorga al mejor joven de la clasificación general, tras los 127.9 kilómetros con 3 mil 500 metros de desnivel entre Gap y Alpe d’Huez.

Isaac del Toro sigue buscando el podio

La etapa 19 del Tour de Francia, compuesta por 127.9 kilómetros con 3 mil 500 metros de desnivel entre Gap y Alpe d’Huez, finalizó con Tadej Pogacar como el líder de la jornada.

Tadej Pogacar — 3:17:57 Lenny Martínez — +0:06 Richard Carapaz — +0:09 Sepp Kuss — +1:14 Tobias Johannessen — +2:07 Remco Evenepoel — +2:29 Isaac del Toro — +2:41 Mattias Skjelmose — +2:45 Paul Seixas — +2:45 Harold Tejada — +3:22

Sin embargo, esta vez no llegó en solitario, pues apenas seis segundos después Lenny Martínez cruzó la meta, mientras que Richard Carapaz completó el podio de la etapa.

Por su parte, la clasificación general, al menos en los primeros tres puestos, sigue sin moverse. El mexicano afianza su tercera posición con 24 segundos de diferencia sobre el francés Paul Seixas, lo que también lo convierte en el mejor joven de la clasificación.

Tadej Pogacar — 67:53:00 Remco Evenepoel — +7:11 Isaac del Toro — +9:42 Paul Seixas — +10:06 Lenny Martínez — +13:00 Mattias Skjelmose — +13:09 Juan Ayuso — +15:58 Richard Carapaz — +21:15 Tom Pidcock — +21:30 Jordan Jegat — +23:21

¿Cuándo es la última etapa del Tour de Francia?

La etapa 21 del Tour de Francia abarca de Thoiry a París Champs-Élysées y consta de un recorrido de 132.5 kilómetros, que se llevará a cabo el próximo domingo 26 de julio, donde se conocerá al ganador de la competición.

Podrá verse en vivo a través de la señal de ESPN y Disney+, mientras que en ClaroSports.com podrás seguir la carrera minuto a minuto por internet.

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