Todo cambia en la Liga MX Femenil: así queda el nuevo formato del torneo

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Liga MX Femenil presenta nuevo formato y nueva imagen. Foto: Cuartoscuro

Esta noche, durante un evento en la Ciudad de México, la Liga MX Femenil presentó distintos cambios, comenzando con una nueva imagen, un nuevo formato de competencia y un nuevo balón.

Así se jugará la Liga MX Femenil para el Apertura 2026

La Liga MX Femenil se mantiene con 18 equipos, luego de la salida del Mazatlán F.C. para dar paso al Atlante F.C. Sin embargo, el formato de competencia se dividirá en dos grupos, el Grupo A y el Grupo B, siendo esta la principal modificación.

Ahora, en fase regular, los equipos solamente jugarán 14 partidos, los cuales se dividen de la siguiente forma:

8 partidos entre los rivales de cada grupo

6 partidos contra rivales del grupo contrario

Al finalizar la temporada regular, se jugará la habitual liguilla. Para clasificar, los primeros cuatro equipos de cada grupo avanzarán a los cuartos de final.

Por si te perdiste nuestro formato ✨👀

Te dejamos toda la información necesaria para tener toooodo listo para el 𝐀𝐩𝐞𝐫𝐭𝐮𝐫𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟔 🤩 pic.twitter.com/WvgxgMGnGI — Liga Femenil BBVA (@LigaBBVAFemenil) July 24, 2026

Grupo A y Grupo B, así se conforman

La división de los grupos, de acuerdo con la Liga MX Femenil se realizó considerando distintos factores como lo son:

Ubicación geográfica

Elo Ranking, el cual mide el rendimiento de cada club desde el Apertura 2020 hasta la fecha

De este modo, según lo mencionado, se protege a las jugadoras y les favorece para recuperarse físicamente de las cargas de trabajo.

Asimismo, cada grupo se conforma por tres bloques de tres equipos cada uno, con el objetivo de determinar los rivales para los enfrentamientos intergrupales.

Grupo A:

Bloque 1: Tigres, Rayadas, Toluca

Tigres, Rayadas, Toluca Bloque 2: Juárez, Cruz Azul, León

2: Juárez, Cruz Azul, León Bloque 3: Querétaro, Atlante y Santos

Grupo B:

Bloque 1: América, Pachuca, Chivas

América, Pachuca, Chivas Bloque 2: Pumas, Xolos, San Luis

Pumas, Xolos, San Luis Bloque 3: Atlas, Puebla y Necaxa

Un nuevo capítulo, un nuevo formato. 🤩

Aquí te explicamos todo sobre el nuevo torneo de la Liga Femenil BBVA 😉 pic.twitter.com/IX8HhFvOQS — Liga Femenil BBVA (@LigaBBVAFemenil) July 24, 2026

En este caso, para el torneo Apertura 2026, cada equipo del Grupo A enfrentará a seis equipos del Grupo B: dos juegos contra el bloque 1, dos contra el bloque 2 y dos contra el bloque 3.

Para el torneo Clausura 2026, los enfrentamientos intergrupales se reordenarán para que, al final del año futbolístico, todos los equipos hayan enfrentado a todos, cumpliendo con la visita recíproca reglamentaria.

¿Cómo se jugará la liguilla?

La liguilla de la Liga MX Femenil, en su torneo Apertura y Clausura, se jugará con las fases ya conocidas: cuartos de final, semifinal y final.

Sin embargo, para clasificar a los cuartos de final, se tomarán en cuenta a los primeros cuatro lugares de cada grupo, mismos que se cruzarán de la siguiente forma:

Cuartos de final:

1er lugar del Grupo A vs 4to lugar del Grupo B

4to lugar del Grupo A vs 1er lugar del Grupo B

2do lugar del Grupo A vs 3er lugar del Grupo B

3er lugar del Grupo A vs 2do lugar del Grupo B

Semifinales:

Para la ronda de semifinales, los enfrentamientos se determinarán con base en la tabla general, quedando de este modo:

1er lugar vs 4to lugar

2do lugar vs 3er lugar

De esta manera, los ganadores se enfrentarán en la gran final de la Liga MX Femenil. No obstante, cabe mencionar que todos los partidos se disputarán a ida y vuelta. Asimismo, en caso de empate en el marcador global, se determinará la posición en la tabla para elegir al vencedor.

Este es el calendario para el Apertura 2026

Al mismo tiempo, se dio a conocer el calendario para el torneo Apertura 2026, el cual es conformado por 14 jornadas más las etapas de liguilla.

El momento que TODAS estábamos esperando ya está aquí. 🗓️🔥

¡Conoce el calendario del Apertura 2026 y prepárate para vivir una nueva historia! ⚽



Encuéntralo aquí 🔗 https://t.co/dMQCuaeYgF pic.twitter.com/rAuAKdNJQH — Liga Femenil BBVA (@LigaBBVAFemenil) July 24, 2026

En el calendario, ya lucen también los enfrentamientos intergrupales, para que los aficionados puedan observar cómo se jugarán en este primer torneo.

Nueva imagen, nuevo balón

Del mismo modo, al inicio de la presentación, la Liga MX Femenil dio a conocer su nueva imagen, con un logo totalmente renovado. Con la forma de un balón en color rosa, simulando dos letras “F” que significan “Futbol Femenil”, de acuerdo con la explicación dada. Así, se vislumbra un logotipo renovado para esta nueva era del futbol femenil en México.

Por último, el nuevo balón de la Liga MX Femenil fue dado a conocer. Ahora, la marca encargada de la redonda es Voit, quienes presentaron un esférico mayoritariamente blanco, con franjas en morado y vivos en rosa.

Una joyaaaaa nuestro nuevo balón 🥹

Ya queremos verlo en la cancha @voit_mx 😍✨



🔗https://t.co/6uBXMRPqY4 pic.twitter.com/TyIT5KVGmb — Liga Femenil BBVA (@LigaBBVAFemenil) July 24, 2026

En el evento estuvieron presentes Mikel Arriola, el comisionado de la Federación Mexicana de Futbol; Mariana Gutiérrez, directora de la Liga MX Femenil, así como patrocinadores, jugadoras y distintas personalidades que presenciaron los cambios calificados como “el inicio de una nueva era”.

Así, la Liga MX Femenil da paso a un nuevo formato de competencia, del cual los aficionados y aficionadas han mostrado su incertidumbre a través de redes sociales. Sin embargo, el próximo 31 de julio se pondrá en marcha el torneo Apertura 2026, en el que se observará el rendimiento de las futbolistas ante los cambios realizados.

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