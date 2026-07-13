Gianni Infantino habla sobre la propuesta de un Mundial con 64 selecciones en 2030

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Se analizará la idea. Foto: AFP

Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), abrió la puerta a la posibilidad de que el Mundial de 2030 se dispute con 64 selecciones, al asegurar que el organismo analizará la propuesta una vez que concluya el presente torneo.

Aunque el presente Mundial, organizado por México, Estados Unidos y Canadá, fue el primero en la historia con 48 equipos, el dirigente no descartó que el torneo vuelva a expandirse para la edición del centenario, que tendrá como sedes principales a España, Portugal y Marruecos, además de partidos inaugurales en Argentina, Uruguay y Paraguay.

¿Qué dijo Gianni Infantino sobre un Mundial con 64 selecciones?

Infantino aseguró que la ampliación del torneo será un tema que la FIFA discutirá después de la Copa del Mundo de 2026.

“Sin duda es un tema que analizaremos después de este Mundial y que discutiremos en los órganos correspondientes”. Gianni Infantino, presidente de la FIFA

El presidente del organismo también ha defendido en distintas ocasiones la idea de ampliar el acceso al torneo para que más países tengan la oportunidad de competir en la máxima justa del futbol. “Cada nación debe poder soñar con estar en la Copa del Mundo”, señaló.

¿Por qué se plantea ampliar el Mundial a 64 equipos?

La propuesta no es nueva; en 2025, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, planteó aumentar a 64 selecciones el torneo del 2030 para conmemorar el centenario del primer Mundial, disputado en Uruguay en 1930.

De concretarse, el torneo pasaría de 104 a 128 partidos, lo que implicaría un calendario más extenso y un mayor número de países clasificados.

La posibilidad de ampliar nuevamente el Mundial ha generado opiniones encontradas dentro del futbol internacional. Uno de los críticos es el técnico alemán Jürgen Klopp, quien aseguró que la idea no le resulta atractiva.

“Ni siquiera quise pensar en ello. Sinceramente, solo lo vi y pensé: ‘Oh, no, en eso no voy a entrar'”, declaró anteriormente a The Athletic.

El presidente de la Federación Alemana de Futbol (DFB), Bernd Neuendorf, también consideró que la propuesta no es viable. “Desde el punto de vista deportivo y organizativo, consideramos que esta propuesta no es viable.”

En la misma línea, el presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, advirtió que una nueva expansión afectaría la calidad del torneo.

“En primer lugar, el torneo sería demasiado largo, en segundo, nuestros partidos de clasificación perderían importancia, para la calidad del futbol sería ridículo.” Aleksander Čeferin, presidente de la UEFA

Cabe destacar que hasta el momento, la FIFA no ha aprobado ampliar la Copa del Mundo a 64 equipos. Por ahora, el formato oficial se mantiene con 48 selecciones, una expansión que debutó en el torneo organizado por México, Estados Unidos y Canadá.

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