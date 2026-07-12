Medio Maratón CDMX 2026: quiénes ganaron la carrera y qué tiempos hicieron

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Conoce a los ganadores. Foto: Cuartoscuro

El Medio Maratón de la Ciudad de México 2026 ya tiene a sus campeones, tras la participación de alrededor de 35 mil corredores, los atletas africanos dominaron la competencia y se quedaron con los primeros lugares de las ramas varonil y femenil en una edición marcada por un recorrido más exigente de los tradicionales 21.0975 kilómetros.

La edición 2026 presentó una nueva ruta, que inició en el Hemiciclo a Juárez y concluyó en el Ángel de la Independencia. El cambio de recorrido respondió a la instalación del FIFA Fan Festival en el Zócalo de la Ciudad de México.

¿Quiénes ganaron el Medio Maratón de la CDMX?

Foto: Cuartoscuro

En la categoría élite varonil, el keniano Simon Maywa cruzó primero la meta ubicada en el Ángel de la Independencia con un tiempo de 1:04:36 horas, convirtiéndose en el primer ganador del nuevo trazado implementado este año.

El segundo lugar fue para el ugandés Abel Chelangat, quien registró 1:05:55 horas, mientras que el mexicano Jorge Luis Cruz completó el podio al finalizar tercero con 1:06:07 horas, siendo el mejor representante nacional.

🏃‍♀️35 mil corredores participaron en el XIX Medio Maratón de la CDMX.



🥇 Atletas de Kenia y Uganda encabezaron a los ganadores. 🇲🇽 El mejor mexicano fue Jorge Luis Cruz, quien terminó en 3er lugar. En la rama femenil, la ecuatoriana Silvia Ortiz obtuvo la 3a posición.



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Resultados de la rama femenil

La keniana Gladys Cheropms conquistó el primer lugar al detener el cronómetro en 1:12:19 horas. El segundo puesto correspondió a Winsam Jerono, de Kenia, con 1:13:46, mientras que la ecuatoriana Silvia Patricia Ortiz terminó tercera con 1:17:13.

Foto: Cuartoscuro

La mejor mexicana fue la michoacana Natali Mendoza, quien concluyó en la cuarta posición. Además, los corredores enfrentaron varias pendientes, especialmente a partir del kilómetro 16 rumbo a Lomas de Chapultepec, uno de los tramos que más desgaste provocó entre los participantes.

¿Cuánto ganaron los vencedores?

El reconocimiento deportivo, los tres primeros lugares de cada rama recibieron premios económicos y un reloj del patrocinador oficial:

Primer lugar: 50 mil pesos

50 mil pesos Segundo lugar: 35 mil pesos

35 mil pesos Tercer lugar: 20 mil pesos

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