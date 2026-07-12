México busca récord Guinness por el mayor intercambio de estampas del álbum del Mundial

GENERANDO AUDIO...

CDMX recibe el intercambio masivo de estampas del álbum del Mundial | Foto: Uno TV

México busca coronarse como el país con el récord Guinness por el mayor intercambio de estampas de deportes en cuatro horas. El Zócalo de la Ciudad de México y el Parque de las Niñas y los Niños de Zapopan, Jalisco, recibieron a miles de aficionados de las 12:00 a las 16:00 horas de este domingo 12 de julio para la meta.

Sin embargo, cerca de las 16:00 horas, cuando se estaba a punto de conocer si se logró el desafio, la lluvia azotó al Zócalo de la Ciudad de México.

La gente que estaba esperando el anuncio y se encontraba intercambiando estampas tuvo que resguardarse del clima en las carpas instaladas para activaciones y posteriormente evacuar la zona.

El intenso chubasco en el Centro Histórico de la Ciudad de México obligó a que el anuncio del récord se postergara hasta próximo aviso.

Así se vivió el intercambio masivo de estampas en la CDMX

Aunque el intercambio masivo de estampas en el Zócalo de la Ciudad de México comenzó a las 12:00 horas, decenas de aficionados se reunieron en los alrededores del Centro Histórico desde antes del mediodía.

En punto de la hora señalada, las puertas del FIFA Fan Festival CDMX abrieron sus puertas para recibir a cerca de 2 mil 500 coleccionistas, quienes tuvieron que registrarse en las mesas oficiales de Panini para entrar en el conteo oficial.

Miles de aficionados en el intercambio masivo del Zócalo | Foto: Uno TV

Familias completas asistieron al encuentro y los más pequeños revelaron que sus padres les ayudaron a llenar su álbum; sin embargo, esperaban poder llenarlo en este espacio exclusivo para el intercambio de estampitas.

Uno de los requisitos para poder cumplir con el récord Guinness es que no se permite la compra y venta de estampas, según dijo Alfredo un interventor del libro de récords a Uno TV.

“Es muy emocionante ver a tanta gente reunida (…) Lo que estamos revisando es que el intercambio sea limpio, cuánta gente llegó y que no haya compra venta de estampas”. Alfredo, interventor del libro de récords Guinness

Cabe destacar que la editorial a cargo del álbum del Mundial estableció corrales destinados especialmente al intercambio; sin embargo, los coleccionistas se colocaron durante toda la plancha del Zócalo para hacer sus cambios con otros fans.

Los mejores momentos del intercambio masivo en el Zócalo

Durante todo el encuentro, múltiples aficionados pudieron presumir que completaron su álbum del Mundial 2026, incluyendo a un pequeño capitalino que se mostró orgulloso por lograrlo antes de que termine el torneo.

“Lo que pasa es que tuve suerte, porque me compré una caja completa y solo me salieron 16 repetidas“, confesó el joven coleccionista frente a los micrófonos de Uno TV.

Los niños presumieron su álbum del Mundial ya lleno | Foto: Uno TV

Douglas, ciudadano capitalino nacido en Estados Unidos, también se dio cita al Zócalo Capitalino para el intercambio masivo junto a su hijo Nicolás, quienes aprovecharon la oportunidad para compartir momentos en familia.

“Estamos juntos trabajando nuestro álbum, entonces es una actividad que disfrutamos mucho“, dijo.

No obstante, también hay coleccionistas de cuatro patas, pues una asistente visitó este espacio en compañía de su perro, pues cabe destacar que no se le prohibió la entrada a las mascotas.

Los perritos también coleccionan su álbum del Mundial | Foto: Uno TV

“Este intercambio es diferente a todos los otros, porque hay muchísima gente. Espero completar mi álbum hoy“, dijo una coleccionista.

Un logro en conjunto con Guadalajara

Marilú Vargas, gerente de marketing de Editorial Panini México, explicó que los interventores de CDMX y Guadalajara conjuntaron los datos de ambas sedes para definir si se rompió el récord o no.

Durante la jornada hubo distintas activaciones, espacios para la donación de estampas y un reconocimiento para quienes lograron completar su álbum.

Panini buscó rendir homenaje a una tradición que ha acompañado cada Mundial y que, generación tras generación, ha convertido el intercambio de estampas en uno de los rituales más esperados por el público.

“Estamos emocionados, creemos que lo vamos a romper, hay muchísima gente con sus bolsitas y tuppers con las repetidas, estamos seguros de que vamos a romper el récord“, expresó Marilú Vargas antes del evento.

Destacó que el Fan Fest fue un lugar que concentró a millones de personas en torno a la ilusión, mientras que la locación de Guadalajara se eligió para reunir a miles de familias de la región.

Cabe destacar que el récord anterior lo ostentaba Brasil y, a pesar de que la Selección Nacional de México fue eliminada del Mundial 2026, los coleccionistas siguieron con la fiebre mundialista y se reunieron para intercambiar estampas y, finalmente, llenar su álbum Panini del torneo internacional.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.