Reflexiones de Chicharito Hernández sobre 2025. Foto: CUARTOSCURO

Javier “Chicharito” Hernández compartió un video en su cuenta de Instagram en el que reflexionó sobre lo que vivió en 2025 y aseguró que, si pudiera regresar el tiempo y le adelantaran todo lo que iba a pasar, lo volvería a experimentar sin cambiar nada.

El exdelantero, que salió del Rebaño Sagrado al concluir el torneo Apertura 2025, utilizó el video para expresar cómo estas experiencias marcaron su vida personal. Y destacó que, aunque las críticas fueron uno de los momentos más difíciles que enfrentó tras su regreso a las Chivas de Guadalajara, el 2025 también le permitió encontrar el amor.

“Si alguien viniera y me dijera, ‘Javier terminarás el año sin saber a dónde vas a jugar, la calvicie llegará, tendrás uno de los años más complicados de toda tu carrera'”, comienza el futbolista.

Y continua diciendo que si hubiera sabido que volver al club que lo vio debutar representaría un retroceso y no un progreso, aun así lo volvería a vivir.

“Tendrás uno o dos de los años más complicados de toda tu carrera”, expresó el delantero al referirse a un 2025 en el que tuvo pocos minutos como titular, donde no anotó muchos goles y sufrió de constantes lesiones.

El 11 de diciembre de 2025, las Chivas anunciaron el fin de su relación con el Chicharito Hernández, tras una etapa marcada por la polémica luego de su regreso al club, después de varios años fuera de la institución.

Cabe recordar que el 30 de julio de 2010, Javier Hernández disputó sus últimos 45 minutos con las Chivas antes de partir al futbol europeo. Trece años después, regresó al club que lo vio debutar, en una segunda etapa que no cumplió con las expectativas deportivas ni personales.

Lo que vivió Chicharito en 2025

Hernández también confesó que “la calvicie” es otra de las cosas que llegó este 2025.

“Te injertarás pelo”, destacó en el video. También confesó que este año vivió momentos de angustia ya que su madre estuvo a punto de morir.

Además, recordó cómo fue criticado por, según él, “compartir ideas tradicionales”. Y es que en julio pasado, el futbolista fue sancionado económicamente por la Comisión de Género y Diversidad de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) tras una serie de declaraciones que hizo en redes sociales.

Algunas de ellas cuestionaban el rol de las mujeres:

“No tengan miedo de ser mujeres, de dejarse guiar por un hombre”, dijo Hernández, de 37 años. “Mujeres, están fracasando, están erradicando la masculinidad, volviendo a la sociedad hipersensible”.

“Ustedes, las mujeres, necesitan aprender a aceptar y honrar la masculinidad”, dijo en otra de sus publicaciones.

El amor le llega al futbolista

Por último, el futbolista confesó que este año encontró al amor de su vida.

“Pero encontrarás al amor, y mujer de tu vida”, dijo Chicharito. Y reiteró que pese a todo lo malo, volvería a vivir todo lo que le pasó en 2025.

