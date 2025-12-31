Los eventos deportivos a seguir en 2026: Mundial, Juegos Olímpicos de Invierno y más

GENERANDO AUDIO...

Eventos deportivos en 2026. Foto: Getty Images

El 2026 será uno de los años más intensos para el deporte a nivel mundial, el calendario reunirá competencias históricas, torneos de alcance global y eventos que paralizan a millones de aficionados. Desde el regreso del Mundial de futbol a México hasta los Juegos Olímpicos de Invierno en Europa, el año estará marcado por citas imperdibles en prácticamente todas las disciplinas.

Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026

Del 6 al 22 de febrero, Italia será el epicentro del deporte invernal con los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina. Atletas de todo el mundo competirán en disciplinas como esquí alpino, snowboard, patinaje artístico, hockey sobre hielo y bobsleigh, entre otras.

Esta edición destacará por su modelo de sedes múltiples y por combinar escenarios históricos con instalaciones modernas. Tras los Juegos Olímpicos, del 6 al 15 de marzo, se celebrarán los Juegos Paralímpicos de Invierno.

Copa Mundial de la FIFA 2026

El gran evento del año será la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. Será el primer Mundial con 48 selecciones, lo que ampliará el número de partidos y la presencia de países debutantes.

México volverá a ser protagonista como sede mundialista por tercera vez en su historia, con el Estadio Azteca como uno de los recintos más emblemáticos del torneo. La final se jugará el 19 de julio, marcando el cierre de una edición histórica tanto por su formato como por su alcance continental.

Super Bowl LX

Antes del arranque del Mundial, el deporte estadounidense tendrá uno de sus momentos cumbre con el Super Bowl LX, programado para el 8 de febrero en el Levi’s Stadium en Santa Clara.

La final de la NFL volverá a concentrar la atención global no solo por el partido, sino por el espectáculo musical de medio tiempo en el que se presentará el cantante puertoriqueño, Bad Bunny y por el impacto cultural que rodea al evento.

Final de la UEFA Champions League

El futbol de clubes también tendrá una de sus noches más esperadas con la final de la UEFA Champions League, que se jugará el 30 de mayo de 2026 en el Puskás Aréna de Budapest. Los dos mejores equipos de Europa se enfrentarán por el título más prestigioso a nivel de clubes, en la antesala del Mundial.

Fórmula 1, el regreso de Checo

La temporada 2026 de la Fórmula 1 se extenderá de marzo a diciembre y marcará una nueva etapa para la categoría, con cambios técnicos importantes y un calendario que incluirá Grandes Premios tradicionales y sedes estratégicas como Miami, Mónaco, México y Abu Dabi.

Lo que más se espera es el regreso de Sergio Pérez al circuito, aunque ahora estará con la nueva escudería, Cadillac, junto con el piloto Valrtteri Bottas.

Tenis: los grandes escenarios del mundo

El tenis seguirá su curso habitual con los torneos más importantes del circuito profesional:

Abierto de Australia (enero)

Roland Garros (mayo-junio)

Wimbledon (junio-julio)

US Open (agosto-septiembre)

Estos eventos reunirán a las principales figuras del tenis mundial y formarán parte esencial de la agenda deportiva del año.

Otros deportes clave

El NBA All-Star Game se celebrará en febrero, mientras que la temporada de la NBA avanzará hacia sus fases decisivas en la segunda mitad del año. En béisbol, el Clásico Mundial y las Grandes Ligas mantendrán la atención de los aficionados.

También habrá citas relevantes en golf, ciclismo,con competencias como el Tour de Francia, mismo en el que competirá el mexicano Isaac del Toro. El Giro de Italia será del 9 al 29 de mayo de 2026.

Con eventos que van desde competencias olímpicas hasta el Mundial de futbol y finales que definen a los mejores del planeta, 2026 será un año inolvidable para los aficionados al deporte.

Un calendario que combina tradición, espectáculo y momentos históricos, y que confirma al deporte como uno de los grandes protagonistas del año a nivel mundial.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.