Guillermo Ochoa, Rafael Márquez y Javier Aguirre estarán en México Siglo XXI 2026

GENERANDO AUDIO...

Guillermo Ochoa, Javier Aguirre y Rafael Márquez en México Siglo XXI | Cuartoscuro

Guillermo Ochoa, Rafael Márquez y Javier Aguirre, quienes representaron a la Selección Mexicana en el Mundial 2026, llegarán a México Siglo XXl, el encuentro anual organizado por Fundación Telmex-Telcel que reúne a miles de jóvenes becarios con personalidades de la cultura, la ciencia y el deporte.

En esta edición, el evento se realizará el viernes 4 de septiembre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, en donde los tres emblemas del Tricolor compartirán todo lo que hay detrás de cada partido, cada reto y cada logro.

Guillermo Ochoa, Javier Aguirre y Rafael Márquez en el México Siglo XXI

Javier Aguirre, entrenador de la Selección Nacional de México durante el pasado Mundial 2026, será uno de los invitados especiales de México Siglo XXI.

El apodado “Vasco” también dirigió al Tricolor en los Mundiales de Corea-Japón de 2002 y Sudáfrica 2010, llegando en sus tres participaciones a los octavos de final.

Además de ser el único entrenador mexicano en dirigir tres Copas del Mundo, Aguirre logró múltiples títulos en su carrera como director técnico:

Copa Oro 2009

Copa Oro 2025

Concacaf Nations League 2025

Liga MX 1999 (Pachuca)

Liga de Campeones CONCACAF 2021 (Rayados)

Cabe destacar que Javier Aguirre también dirigió en La Liga de España a Osasuna, Atlético de Madrid, Real Zaragoza, Espanyol de Barcelona, Leganés y Mallorca.

Además, no solo dirigió a la Selección Mexicana, sino que también se sentó en los banquillos de Japón y Egipto.

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá fue el último torneo internacional de Javier Aguirre con el Tricolor, dando pie a la primera gestión de Rafael Márquez como entrenador nacional.

“El Káiser de Zamora” liderará el proceso mundialista de 2030, en su primera aventura como entrenador principal tras dirigir al Barcelona Atlètic de 2022 a 2024.

Luego de su breve paso por el segundo equipo del Barça, Rafa Márquez asumió como auxiliar técnico de Aguirre en la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026, en donde también tuvo participación en el cuerpo técnico.

Actualmente, el exfutbolista tiene 47 años y puede presumir haber sido parte del FC Barcelona como defensa central, en donde ganó:

4 Ligas de España

2 Champions League

2 Supercopas de España

1 Copa del Rey

1 Mundial de Clubes

Antes de su paso por los culés, jugó en el Mónaco de la Ligue One de Francia, en donde ganó el título de liga y la Coupe de la Ligue.

Cabe destacar que su debut en la Liga MX fue con Atlas, el que también fue su último equipo en el futbol mexicano. Aunque antes de eso, ganó el bicampeonato con León.

Rafael Márquez también fue histórico como jugador de la Selección Mexicana al ganar una Copa Confederaciones y dos títulos de la Copa Oro.

Rafa Márquez fue compañero de Guillermo Ochoa durante gran parte de su carrera como jugador y el arquero histórico mexicano también será parte de México Siglo XXI.

Francisco Guillermo Ochoa Magaña debutó profesionalmente en América en 2003 y permaneció hasta el año 2011 antes de partir a Francia con Ajaccio, su primer equipo en Europa.

Posteriormente, pasó a la Liga de España en Málaga, en donde no tuvo acción y, posteriormente, jugó con Granada antes de disputar dos temporadas en el futbol de Bélgica con el Standard de Lieja.

Guillermo Ochoa pasó casi ocho años en Europa y, en 2019, regresó a la Liga MX con América, equipo que lo debutó en primer lugar. Ahí, estuvo a punto de ser campeón de Liga, pero no lo logró.

Aunque parecía que Ochoa regresó a México para retirarse, volvió a Europa en 2022 con Salernitana de Italia y pasó al AVS Futebol de Portugal. Su último equipo fue el AEL Limassol FC de la primera división de Chipre.

A nivel de clubes, ganó un título de Liga MX, un Campeón de Campeones y la Liga de Campeones de la CONCACAF con América, y logró una Copa de Bélgica con el Standard de Lieja; sin embargo, su palmarés es más amplio a nivel selección:

6 Copas Oro

1 Liga de Naciones de CONCACAF

Medalla de bronce en los Juegos Olímpicos

¿Qué es México Siglo XXI?

México Siglo XXI es el encuentro anual de Fundación Telmex-Telcel que reúne a sus becarios con figuras nacionales e internacionales de ámbitos como el deporte, la tecnología, los negocios, la política, la ciencia, el entretenimiento y la cultura.

El evento se realiza desde 2002 y tradicionalmente reúne alrededor de 10 mil jóvenes becarios en el Auditorio Nacional. Durante la jornada, los asistentes tienen la oportunidad de escuchar conferencias y conocer las experiencias de personalidades que comparten sus conocimientos y aprendizajes.

A lo largo de sus distintas ediciones han participado figuras como Anthony Hopkins, Serena Williams, Tom Brady, Kevin Costner, Bradley Cooper, Bill Clinton y Carlos Slim Domit, entre muchas otras personalidades.

Hasta el momento, Álex Roca es uno de los invitados que ya fue anunciado públicamente, pero Fundación Telmex-Telcel todavía no ha dado a conocer la lista completa de personalidades que participarán en esta edición.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.