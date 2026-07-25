Vozinha, el héroe de Cabo Verde en el Mundial 2026, es el nuevo refuerzo de Colo Colo

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Vozinha se convirtió en una de las figuras más queridas del Mundial. Foto: Reuters

Vozinha, el portero de la Selección de Cabo Verde que se convirtió en una de las grandes revelaciones del Mundial 2026, es el nuevo refuerzo del Colo Colo.

La llegada de Josimar José Évora Dias, verdadero nombre del arquero de 40 años, al club chileno fue dada a conocer este viernes por Aníbal Mosa, presidente de la institución.

“Vozinha va a ser jugador de Colo Colo, en los próximos días va a viajar a Chile, se va a someter a los exámenes de rigor como corresponde y después será presentado aquí en el Estadio Monumental”, afirmó a la prensa previo a un partido de la liga de Chile.

Posteriormente, en sus cuentas oficiales de redes sociales, El Club Social y Deportivo Colo-Colo compartió una publicación en la que le dio la bienvenida al portero del 11 ideal del Mundial 2026, según la FIFA.

“Te esperamos en el Estadio Monumental”, se lee junto a una fotografía en la que se ve el cabello de Vozinha, debajo de la palabra “Aura”.

𝐁𝐈𝐄𝐍𝐕𝐄𝐍𝐈𝐃𝐎

𝐖𝐄𝐋𝐂𝐎𝐌𝐄

𝐁𝐄𝐌-𝐕𝐈𝐍𝐃𝐎



Te esperamos en el Estadio Monumental 🏟⚪️⚫️#VamosCacique pic.twitter.com/ymqPvFTYGS — Colo-Colo (@ColoColo) July 25, 2026

Del anonimato al Mundial: la historia de Vozinha

Josimar José Évora Dias nació en Mindelo, en la isla de São Vicente, el 3 de junio de 1986. Y no fue hasta los 26 años que pudo firmar su primer contrato profesional.

Pasó por Angola antes de saltar a Europa, donde militó en clubes como el Zimbru moldavo, el Gil Vicente portugués, el AEL Limassol chipriota o el AS Trencin eslovaco.

Pero no fue hasta el debut histórico de Cabo Verde en el Mundial, que el mundo se grabó su nombre por primera vez.

Su carta de presentación mundialista fue extraordinaria, siete paradas que ayudaron a Cabo Verde a empatar 0-0 con el posterior campeón del mundo, España, en el arranque del Grupo H.

Cabo Verde encadenó más empates con Uruguay, 2-2, y Arabia Saudita, 0-0, mientras que en dieciseisavos de final enfrentó a la Argentina de Lionel Messi, contra la que terminó eliminada por un marcador 3-2 en la prórroga.

A lo largo del torneo su cuenta en Instagram saltó de 50 mil seguidores a más de 29 millones.

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