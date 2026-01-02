Checo Pérez se reencuentra con Max Verstappen y lo comparte en Instagram
Sergio “Checo” Pérez se reencontró con Max Vertappen, quien fuera su compañero en Red Bull hace dos temporadas. El hecho fue compartido por el tapatío en su cuenta oficial de Instagram.
El piloto mexicano está terminando su “año sabático” luego de no correr en la F1 de 2025. Sin embargo, se espera que participe de lleno en los de pretemporada que normalmente se llevan a cabo en el mes de febrero, con Cadillac, su nuevo equipo en la máxima categoría del automovilismo mundial.
Checo Pérez se toma foto con Verstappen
“2025 sabático te fuiste muy rápido. Vamos por un gran 2026”, esto comentó el mexicano en la publicación de su red social. Además de la imagen donde Checo Pérez se reencontró con Max Vertappen, el tapatío agregó otras 10 fotografías, así como un video.
La foto con el neerlandés es protagonizada por ambos pilotos sosteniendo el casco de Max, mismo que terminó obsequiando al mexicano. Esto recuerda a la promesa que el europeo mencionó a mitad de año, sobre un encuentro pendiente entre ellos dos.
Checo y Verstappen salieron muy sonrientes y partió como un recordatorio de los tiempos donde estuvieron en Red Bull y formaron una gran dupla.
¿Cuándo arranca la temporada 2026 de la F1?
El calendario de la Fórmula 1 2026 fue revelado este primero de enero y comenzará del 6 al 8 de marzo con el Gran Premio de Australia, en el circuito de Melbourne. A partir de ahí, el campeonato recorrerá cinco continentes hasta cerrar del 4 al 6 de diciembre con el Gran Premio de Abu Dhabi.
La F1 incluso también añadió que también se espera el debut de Valtteri Bottas y Sergio Pérez:
¿Cuándo será el Gran Premio de México 2026?
El Gran Premio de la Ciudad de México está programado para celebrarse del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2026, en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
Calendario completo de la Fórmula 1 2026
- 6–8 marzo | Australia – Melbourne
- 13–15 marzo | China – Shanghái
- 27–29 marzo | Japón – Suzuka
- 10–12 abril | Bahréin – Sakhir
- 17–19 abril | Arabia Saudita – Jeddah
- 1–3 mayo | Miami – Estados Unidos
- 22–24 mayo | Canadá – Montreal
- 5–7 junio | Mónaco – Mónaco
- 12–14 junio | España – Barcelona
- 26–28 junio | Austria – Spielberg
- 3–5 julio | Gran Bretaña – Silverstone
- 17–19 julio | Bélgica – Spa-Francorchamps
- 24–26 julio | Hungría – Budapest
- 21–23 agosto | Países Bajos – Zandvoort
- 4–6 septiembre | Italia – Monza
- 11–13 septiembre | España – Madrid (nuevo circuito)
- 24–26 septiembre | Azerbaiyán – Bakú
- 9–11 octubre | Singapur – Singapur
- 23–25 octubre | Estados Unidos – Austin
- 30 octubre–1 noviembre | México – Ciudad de México
- 6–8 noviembre | Brasil – São Paulo
- 19–21 noviembre | Las Vegas – Estados Unidos
- 27–29 noviembre | Qatar – Lusail
- 4–6 diciembre | Abu Dhabi – Abu Dhabi
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento