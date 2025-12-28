Videos: Choque de aeronaves deja un muerto en Nueva Jersey

| 14:15 | Victor Gutierrez | Uno TV
Imagen ilustrativa. Foto: Getty Images.

La mañana de este domingo 28 de diciembre, se registró un choque entre dos aeronaves en la localidad de Hammonton, en el condado de Atlantic, New Jersey, lo que provocó un accidente aéreo con saldo preliminar de una persona fallecida y al menos una persona lesionada.

El incidente ocurrió en una zona boscosa cercana a Basin Road y White Horse Pike, de acuerdo con reportes de las autoridades locales.

¿Cómo ocurrió el accidente aéreo?

Según información preliminar, las dos aeronaves colisionaron en pleno vuelo, lo que provocó que ambas se precipitaran a tierra. Testigos captaron en video el momento en el que uno de los helicópteros desciende sin control, girando en el aire antes de impactarse.

Las causas del choque aún no han sido determinadas y continúan bajo investigación.

Atención de emergencias y saldo preliminar

Tras el accidente, equipos de emergencia acudieron al lugar para brindar atención a las personas afectadas.
De manera preliminar, las autoridades confirmaron una persona fallecida y otra gravemente herida, aunque no se descarta que el número de víctimas pueda actualizarse conforme avancen las labores de rescate e investigación.

La zona permanece acordonada mientras se realizan los peritajes correspondientes, la información aun se mantiene en desarrollo.

