Invaden aficionados colombianos el Ángel de la Independencia de la CDMX previo a su debut en el Mundial 2026
Aficionados colombianos invadieron el Ángel de la Independencia, en la avenida Paseo de la Reforma de la Ciudad de México, para apoyar a su selección a un día de su debut en el Mundial 2026, donde se enfrentarán al equipo de Uzbekistán.
Debido a la cantidad de aficionados que se congregaron en la zona, se desplegó un dispositivo de seguridad por parte de policías preventivos y se instalaron vallas para proteger el monumento.
Colombianos manifiestan su euforia mundialista
Los parces portaron banderas, camisetas, trompetas y encendieron bengalas de colores.
Ante lo ocurrido, las autoridades cerraron la circulación vehicular desde Avenida Chapultepec, Circuito Interior, Insurgentes y Sullivan.
Un grupo de aficionados aseguró que este miércoles su selección ganará 2-0 y que después celebrarán con tequila junto a los mexicanos.
Fabio, aficionado de Colombia, compartió su sentir:
“Es un sentimiento que no expresaba desde hace ocho años, cuando no clasificamos al Mundial. Yo vengo desde Colombia, estaba en Querétaro y me vine al banderazo desde allá. Ha sido una emoción que estaba reprimida y hoy venimos a desahogar toda esa euforia”.Fabio, aficionada
Uzbekistán vs Colombia
Este compromiso se llevará a cabo el próximo 17 de junio a las 20:00 horas. Será el segundo partido de la fase de grupos del Mundial 2026 que se disputa en el Estadio Ciudad de México, anteriormente conocido como Estadio Azteca.
Las autoridades confirmaron que implementarán el Operativo de Última Milla, que contará con:
- 18 accesos peatonales
- 12 accesos semipeatonales
- 30 accesos vehiculares
Cabe mencionar que habrá un cierre parcial que iniciará a las 22:00 horas de este martes 16 de junio.
Posteriormente, el cierre total se implementará a las 10:00 horas del miércoles 17 de junio, mientras que el Estadio Ciudad de México abrirá sus puertas a las 16:00 horas.
¿Cuáles son las calles con cierres viales?
Las calles con cierre parcial, donde los residentes acreditados podrán ingresar y salir tras la validación vehicular, son:
- San Guillermo – San Alejandro
- San Guillermo – San Jorge
- San Guillermo – Santa Úrsula
- Acoxpa y Las Torres
- Gran Sur e Imán
- Periférico y Circuito Azteca
- Periférico y Coscomate
- Periférico y Renato Leduc
- Periférico y Tlalpan
- Tlalpan y Viaducto Tlalpan
Mientras que las calles con cierre total, que serán completamente peatonales, son:
- San Gabriel – Santa Úrsula
- San Benjamín – Santa Úrsula
- San Cástulo – Santa Úrsula
- San Celso – Santa Úrsula
- San León – Santa Úrsula
- Santo Tomás – San Alejandro
- Santo Tomás – San Jorge
La delimitación del Operativo de Última Milla es la siguiente:
- Al norte: Avenida Santa Úrsula
- Al sur: Circuito Azteca y Periférico
- Al poniente: Avenida del Imán y Gran Sur
- Al oriente: Calzada de Tlalpan, Acoxpa y Avenida de las Torres
Las personas podrán asistir al estadio de manera peatonal con boleto válido o acreditando su residencia en la zona.
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