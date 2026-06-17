Invaden aficionados colombianos el Ángel de la Independencia de la CDMX previo a su debut en el Mundial 2026

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Afición colombiana se reúne antes del partido de su equipo. Foto: Ricardo Rivera

Aficionados colombianos invadieron el Ángel de la Independencia, en la avenida Paseo de la Reforma de la Ciudad de México, para apoyar a su selección a un día de su debut en el Mundial 2026, donde se enfrentarán al equipo de Uzbekistán.

Debido a la cantidad de aficionados que se congregaron en la zona, se desplegó un dispositivo de seguridad por parte de policías preventivos y se instalaron vallas para proteger el monumento.

Colombianos manifiestan su euforia mundialista

Los parces portaron banderas, camisetas, trompetas y encendieron bengalas de colores.

Ante lo ocurrido, las autoridades cerraron la circulación vehicular desde Avenida Chapultepec, Circuito Interior, Insurgentes y Sullivan.

Un grupo de aficionados aseguró que este miércoles su selección ganará 2-0 y que después celebrarán con tequila junto a los mexicanos.

Fabio, aficionado de Colombia, compartió su sentir:

“Es un sentimiento que no expresaba desde hace ocho años, cuando no clasificamos al Mundial. Yo vengo desde Colombia, estaba en Querétaro y me vine al banderazo desde allá. Ha sido una emoción que estaba reprimida y hoy venimos a desahogar toda esa euforia”. Fabio, aficionada

Uzbekistán vs Colombia

Este compromiso se llevará a cabo el próximo 17 de junio a las 20:00 horas. Será el segundo partido de la fase de grupos del Mundial 2026 que se disputa en el Estadio Ciudad de México, anteriormente conocido como Estadio Azteca.

Las autoridades confirmaron que implementarán el Operativo de Última Milla, que contará con:

18 accesos peatonales

12 accesos semipeatonales

30 accesos vehiculares

Cabe mencionar que habrá un cierre parcial que iniciará a las 22:00 horas de este martes 16 de junio.

Posteriormente, el cierre total se implementará a las 10:00 horas del miércoles 17 de junio, mientras que el Estadio Ciudad de México abrirá sus puertas a las 16:00 horas.

18:24 #PrecauciónVial | Se mantiene cerrada la vialidad en ambos sentidos de Av. Paseo de la Reforma entre la Glorieta del Ahuehuete y Glorieta de la Diana Cazadora, por aficionados de la Selección de #Colombia📷 a la altura del Ángel de la Independencia. #Mundial2026… pic.twitter.com/QGopamCXFI — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 17, 2026

¿Cuáles son las calles con cierres viales?

Las calles con cierre parcial, donde los residentes acreditados podrán ingresar y salir tras la validación vehicular, son:

San Guillermo – San Alejandro

San Guillermo – San Jorge

San Guillermo – Santa Úrsula

Acoxpa y Las Torres

Gran Sur e Imán

Periférico y Circuito Azteca

Periférico y Coscomate

Periférico y Renato Leduc

Periférico y Tlalpan

Tlalpan y Viaducto Tlalpan

Mientras que las calles con cierre total, que serán completamente peatonales, son:

San Gabriel – Santa Úrsula

San Benjamín – Santa Úrsula

San Cástulo – Santa Úrsula

San Celso – Santa Úrsula

San León – Santa Úrsula

Santo Tomás – San Alejandro

Santo Tomás – San Jorge

La delimitación del Operativo de Última Milla es la siguiente:

Al norte: Avenida Santa Úrsula

Al sur: Circuito Azteca y Periférico

y Al poniente: Avenida del Imán y Gran Sur

y Al oriente: Calzada de Tlalpan, Acoxpa y Avenida de las Torres

Las personas podrán asistir al estadio de manera peatonal con boleto válido o acreditando su residencia en la zona.

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