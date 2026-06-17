Resultados completos del Mundial 2026 hoy martes 16 de junio

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Resultados de hoy 16 de junio en el Mundial 2026. Foto: AFP

El Mundial 2026 sigue con su actividad este martes 16 de junio y, hasta el momento, estos son los resultados del penúltimo día de la segunda jornada del torneo con los partidos de Francia, Noruega, Argentina y Austria

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Mbappé hace historia y con sus dos goles vencen a Senegal

Francia inició su camino en el Mundial 2026 con una victoria de 3-1 sobre Senegal en un partido donde Kylian Mbappé fue la gran figura. El delantero francés marcó un doblete que ayudó a su selección a quedarse con los tres puntos y además alcanzar una nueva marca histórica con el conjunto nacional.

El encuentro comenzó complicado para los franceses, pero en la segunda mitad apareció el talento ofensivo del equipo dirigido por Didier Deschamps. Mbappé abrió el marcador, Bradley Barcola amplió la ventaja y, aunque Senegal recortó distancias en el cierre, el atacante francés volvió a aparecer para sentenciar el triunfo.

Con estos dos tantos, Mbappé llegó a 14 goles en copas del Mundo, por lo que está a solo dos de empatar a Miroslav Klose, quien es el máximo anotador histórico del torneo.

Haaland y compañía vencen a Irak

Noruega también tuvo actividad dentro del Grupo I ante Irak, en un duelo donde Erling Haaland y sus compañeros buscaron arrancar con el pie derecho su participación mundialista.

El conjunto noruego tomó ventaja en el marcador al 29’ con un tanto del delantero del Manchester City, sin embargo Irak empató al 39’ de la mano de Aymen Hussein, pero Haaland tenía otros planes y al 43’ marcó su doblete.

Al minuto 76’ Leo Skiri Østigård marcó el tercero de la tarde, pero en tiempo de compensación apareció Kristian Thorstvedt para sellar la victoria y darle los tres primeros puntos a la selección europea.

La jornada continuará con más partidos de la fase de grupos, incluyendo los duelos de Argentina ante Argelia y Austria frente a Jordania, encuentros que terminarán de definir cómo arrancan los equipos dentro de sus respectivos sectores.

Portugal vs. República Democrática del Congo

Portugal llega al Mundial 2026 como una de las selecciones más esperadas por el peso de su historia reciente y por contar con una generación de futbolistas que ha mantenido al equipo entre la élite internacional.

Los portugueses aseguraron su boleto después de una fase eliminatoria donde volvieron a demostrar su poder ofensivo y la profundidad de una plantilla que combina experiencia con jugadores jóvenes.

Inglaterra vs. Croacia

Inglaterra llega al Mundial 2026 con la misión de convertir su buen rendimiento de los últimos años en un título. Los ingleses han sido constantes en torneos recientes, alcanzando semifinales en el Mundial de 2018 y la final de la Eurocopa 2024.

Su clasificación estuvo marcada por actuaciones dominantes en la eliminatoria europea, donde confirmaron su condición de favoritos gracias a una plantilla con figuras de la Premier League.

Croacia se presenta como un rival conocido y complicado para los ingleses. Los “Vatreni” fueron subcampeones del mundo en 2018 y semifinalistas en 2022, demostrando que son capaces de competir contra las selecciones más fuertes.

Ghana vs. Panamá

Ghana vuelve a un Mundial con el objetivo de recuperar el protagonismo que tuvo en sus mejores participaciones. Los “Black Stars” hicieron historia en Sudáfrica 2010 al convertirse en la tercera selección africana en alcanzar los cuartos de final de una Copa del Mundo.

El conjunto africano consiguió su clasificación con una generación renovada que busca dejar atrás su eliminación en fase de grupos en Qatar 2022.

Panamá afronta este torneo como una nueva oportunidad para consolidarse en el futbol internacional. La selección canalera vivirá su segunda participación mundialista después de debutar en Rusia 2018.

Uzbekistán vs. Colombia

Uzbekistán hará historia en el Mundial 2026 al disputar por primera vez una Copa del Mundo. La selección asiática logró su clasificación gracias a un proceso que impulsó el desarrollo de jóvenes talentos y un futbol más competitivo.

Los uzbekos llegan con una generación que ya destacó en categorías inferiores y buscarán aprovechar la velocidad y disciplina táctica que los ha caracterizado.

Colombia regresa a un Mundial con la intención de recuperar el protagonismo que tuvo en Brasil 2014, torneo en el que alcanzó los cuartos de final con una de sus mejores actuaciones históricas.

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