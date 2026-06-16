Agenda completa del Mundial para este miércoles 17 de junio: horarios para ver a Portugal, Inglaterra y más

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Agenda del Mundial para el 17 de junio 2026. Foto: Claro Sports

El Mundial 2026 continúa con su último día de la primera jornada, donde los grupos comienzan a tomar forma rumbo a la fase de eliminación directa. Este miércoles 17 de junio continuarán los partidos de selecciones que buscan dar el primer paso hacia los dieciseisavos de final, con la presencia de potencias del futbol internacional como Portugal e Inglaterra, además del esperado debut de Colombia en la Ciudad de México.

Las actividades de este miércoles incluyen cuatro partidos que arrancarán a partir de las 11:00 horas. Sigue toda la información del torneo en Claro Sports.

Todos los partidos del Mundial de este miércoles 17 de junio

Los partidos de este miércoles corresponden a los juegos de los grupos K y L.

Portugal vs. República Democrática del Congo

Inglaterra vs. Croacia

Ghana vs. Panamá

Uzbekistán vs. Colombia

Para esta jornada dos encuentros se jugarán en Estados Unidos, uno en Canadá y el otro en México.

Hora y lugar de los partidos del Mundial de este miércoles 16 de junio

Portugal vs. República Democrática del Congo

Portugal llega al Mundial 2026 como una de las selecciones más esperadas por el peso de su historia reciente y por contar con una generación de futbolistas que ha mantenido al equipo entre la élite internacional.

Los portugueses aseguraron su boleto después de una fase eliminatoria donde volvieron a demostrar su poder ofensivo y la profundidad de una plantilla que combina experiencia con jugadores jóvenes.

Para la República Democrática del Congo, esta Copa del Mundo representa un regreso histórico después de varias décadas de ausencia. Los “Leopardos” vuelven al máximo escenario del futbol mundial con una generación que ha destacado por su físico, velocidad y jugadores que compiten en ligas europeas.

El duelo pondrá frente a frente a una potencia europea contra una selección africana que buscará dar una de las sorpresas del torneo.

Fecha y hora del Portugal vs. República Democrática del Congo ¿Cuándo? Miércoles 16 de junio 2026

Miércoles 16 de junio 2026 ¿A qué hora? 11:00 horas ( tiempo del centro de México)

11:00 horas ( tiempo del centro de México) ¿En dónde? Houston

Inglaterra vs. Croacia

Inglaterra llega al Mundial 2026 con la misión de convertir su buen rendimiento de los últimos años en un título. Los ingleses han sido constantes en torneos recientes, alcanzando semifinales en el Mundial de 2018 y la final de la Eurocopa 2024.

Su clasificación estuvo marcada por actuaciones dominantes en la eliminatoria europea, donde confirmaron su condición de favoritos gracias a una plantilla con figuras de la Premier League.

Croacia se presenta como un rival conocido y complicado para los ingleses. Los “Vatreni” fueron subcampeones del mundo en 2018 y semifinalistas en 2022, demostrando que son capaces de competir contra las selecciones más fuertes.

Ambos equipos tienen antecedentes recientes importantes, ya que se enfrentaron en las semifinales del Mundial de Rusia 2018, donde Croacia eliminó a Inglaterra.

Fecha y hora del Inglaterra vs. Croacia ¿Cuándo? Miércoles 16 de junio 2026

Miércoles 16 de junio 2026 ¿A qué hora? 14:00 horas ( tiempo del centro de México)

14:00 horas ( tiempo del centro de México) ¿En dónde? Dallas

Ghana vs. Panamá

Ghana vuelve a un Mundial con el objetivo de recuperar el protagonismo que tuvo en sus mejores participaciones. Los “Black Stars” hicieron historia en Sudáfrica 2010 al convertirse en la tercera selección africana en alcanzar los cuartos de final de una Copa del Mundo.

El conjunto africano consiguió su clasificación con una generación renovada que busca dejar atrás su eliminación en fase de grupos en Qatar 2022.

Panamá afronta este torneo como una nueva oportunidad para consolidarse en el futbol internacional. La selección canalera vivirá su segunda participación mundialista después de debutar en Rusia 2018.

El equipo dirigido por una generación de jugadores que ya tiene experiencia internacional intentará repetir la competitividad que mostró en la eliminatoria de Concacaf y buscará sorprender ante un rival con mayor tradición mundialista.

Fecha y hora del Ghana vs. Panamá ¿Cuándo? Miércoles 16 de junio 2026

Miércoles 16 de junio 2026 ¿A qué hora? 17:00 horas ( tiempo del centro de México)

17:00 horas ( tiempo del centro de México) ¿En dónde? Toronto

Uzbekistán vs. Colombia

Uzbekistán hará historia en el Mundial 2026 al disputar por primera vez una Copa del Mundo. La selección asiática logró su clasificación gracias a un proceso que impulsó el desarrollo de jóvenes talentos y un futbol más competitivo.

Los uzbekos llegan con una generación que ya destacó en categorías inferiores y buscarán aprovechar la velocidad y disciplina táctica que los ha caracterizado.

Colombia regresa a un Mundial con la intención de recuperar el protagonismo que tuvo en Brasil 2014, torneo en el que alcanzó los cuartos de final con una de sus mejores actuaciones históricas.

Los “cafeteros” consiguieron su clasificación respaldados por una mezcla de jugadores experimentados y nuevos talentos, además de mantener una identidad ofensiva que los convierte en un rival peligroso.

Fecha y hora del Uzbekistán vs. Colombia ¿Cuándo? Miércoles 16 de junio 2026

Miércoles 16 de junio 2026 ¿A qué hora? 20:00 horas ( tiempo del centro de México)

20:00 horas ( tiempo del centro de México) ¿En dónde? Ciudad de México

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