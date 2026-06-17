¿Vas al Uzbekistán vs Colombia? Consulta los cierres viales del Operativo Última Milla
La fase de grupos del Mundial 2026 sigue su curso y el próximo partido que se disputará en el Estadio Ciudad de México será el de Uzbekistán vs Colombia, a las 20:00 horas, por lo que las autoridades implementarán el Operativo de Última Milla.
Cabe recordar que estas acciones de movilidad se han realizado en los últimos juegos en el inmueble, antes conocido como Estadio Azteca, como fue en la inauguración de la justa mundialista el pasado 11 de junio.
Si asistirás al encuentro correspondiente al Grupo K, en Unotv.com te contamos cuándo comienzan los cierres viales y más detalles del operativo.
¿A qué hora empezará el Operativo de Última Milla?
Como informaron las autoridades capitalinas, el Operativo de Última Milla para el partido de Uzbekistán y Colombia tendrá:
- 18 accesos peatonales
- 12 accesos semipeatonales
- 30 accesos vehiculares
En cuanto a los cortes viales alrededor del estadio, el Gobierno de la Ciudad de México informó que el cierre parcial comenzará a las 22:00 horas de este martes 16 de junio.
Posteriormente, el cierre total se implementará a las 10:00 horas del miércoles 17 de junio, mientras que el Estadio Ciudad de México abrirá sus puertas a las 16:00 horas.
¿Cuáles son las calles con cierres viales?
Las calles con cierre parcial, donde los residentes acreditados podrán ingresar y salir tras validación vehicular, son:
- San Guillermo-San Alejandro
- San Guillermo-San Jorge
- San Guillermo-Santa Úrsula
- Acoxpa y Las Torres
- Gran Sur e Imán
- Periférico y Circuito Azteca
- Periférico y Coscomate
- Periférico y Renato Leduc
- Periférico y Tlalpan
- Tlalpan y Viaducto Tlalpan
Mientras que las calles con cierre total, que serán completamente peatonales, son:
- San Gabriel-Santa Úrsula
- San Benjamín-Santa Úrsula
- San Cástulo-Santa Úrsula
- San Celso-Santa Úrsula
- San León-Santa Úrsula
- Santo Tomás-San Alejandro
- Santo Tomás-San Jorge
La delimitación del Operativo de Última Milla es la siguiente:
- Al norte: Avenida Santa Úrsula
- Al sur: Circuito Azteca y Periférico
- Al poniente: Avenida del Imán y Gran Sur
- Al oriente: Calzada de Tlalpan, Acoxpa y Avenida de las Torres
¿Quiénes tiene acceso a la zona durante el operativo?
Durante la jornada, las personas que podrán entrar al polígono de seguridad alrededor del Estadio Ciudad de México serán aquellos peatones con boleto válido o que acrediten su residencia en la zona.
Asimismo, quienes circulen a bordo de vehículos acreditados, así como las unidades de servicios de emergencia.
¿Cómo se acreditan los residentes durante el Operativo de Última Milla?
La Alcaldía Coyoacán realizó un registro de residencia y vehicular para garantizar la accesibilidad de los habitantes de la zona aledaña al Estadio Ciudad de México durante el operativo de movilidad, los requisitos son:
- Identificación oficial vigente (INE de la zona, licencia o pasaporte)
- Comprobante de domicilio reciente
- Copia de la tarjeta de circulación del vehículo
Cada automóvil recibió un código QR único y cifrado que permite su acceso al polígono.
Los residentes que ingresen a pie deberán mostrar su INE vigente con dirección en la zona o un comprobante de domicilio reciente acompañado de una identificación oficial.
Cabe recordar que también, como parte del plan de movilidad, para llegar al Estadio Ciudad de México, se activarán las modalidades de Ride, con un costo de 350 pesos, y Park & Ride con costo de 500 pesos, los puntos de salida son:
- Bellas Artes
- CETRAM Chapultepec
- Ángel de la Independencia
- Palacio de los Deportes
- Estadio Olímpico Universitario
- Parque México-CETRAM Huipulco
- San Jerónimo-CETRAM Huipulco
- Auditorio
- Santa Fe
- Six Flags
- Parque Ecológico Xochimilco
- Plaza Carso
También se reubicarán las 16 rutas del CETRAM Huipulco, Dirección Norte, de Viaducto Tlalpan, esquina Arenal; y Dirección Sur, Viaducto Tlalpan a esquina Juan Bosco.
Mientras que las bahías de taxis y vehículos de aplicación se encontrarán fuera del perímetro de Última Milla en:
- Viaducto Tlalpan
- Renato Leduc y Anillo Periférico
- Avenida Acoxpa y Calzada Acoxpa
- Calzada Acoxpa y División del Norte
- Boulevard Gran Sur y Avenida del Imán
La reapertura de las vialidades se hará aproximadamente tres horas después del fin del partido correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026, informó el Gobierno de la Ciudad de México.
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