Isaac del Toro arranca fuerte en el Tour de Francia 2026: sexto tras la primera etapa

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Isaac del Toro se quedó a +0:26 de Jonas Vingegaard, quien aparece como líder del Tour de Francia 2026 tras la etapa 1 que inició este sábado 4 de julio

Isaac del Toro en su debut en el Tour de Francia | Foto por AFP: Loic Venance

Isaac del Toro tuvo un sólido inicio en el Tour de Francia 2026 al finalizar sexto en la clasificación general tras la primera etapa, una contrarreloj por equipos de 19.7 kilómetros disputada en Barcelona. El Team Visma | Lease a Bike impuso condiciones desde el arranque y se llevó la victoria con un tiempo de 21:47.87, resultado que permitió al danés Jonas Vingegaard convertirse en el primer líder de la carrera y enfundarse el maillot amarillo. La escuadra neerlandesa superó por siete segundos a Netcompany INEOS y por 11 a UAE Team Emirates-XRG, equipo del mexicano y Tadej Pogacar, que completó el podio de la jornada.

En los kilómetros finales, Isaac del Toro trabajó intensamente para colocar a Pogacar en una posición favorable antes del ascenso decisivo a Montjuïc. El mexicano fue uno de los hombres clave del UAE y, aunque cedió algunos metros tras completar su relevo, logró mantenerse entre los mejores de la general. Pogacar terminó tercero a 12 segundos del liderato, mientras que el pedalista mexicano quedó sexto, a 26 segundos de Vingegaard, una diferencia que le permite mantenerse en la pelea por los puestos de honor. La segunda etapa se disputará este domingo entre Tarragona y Barcelona sobre un recorrido de 168.5 kilómetros, con varios ascensos exigentes que supondrán el primer gran examen individual para los aspirantes al título. Para más información da click en el siguiente enlace.

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